Очередной загадочный монолит обнаружен в Турции. Объект охраняют военные

Известный уфолог Скотт Уоринг на страницах своего блога сообщает о появлении очередного монолита. На этот раз загадочный объект был обнаружен в Турции на территории древнего 12000-летнего археологического объекта, где ранее находился храм.

На видеозаписи с места находки виден объект, который окружен заградительной лентой, чтобы люди к нему не подходили. Исследователя более всего удивило присутствие турецких военных, которые с автоматами в руках поставлены для охраны загадочного монолита.

Уоринг считает, что если бы это был обычный арт-объект, то правительство Турции навряд ли направило военных охранять данное место. Только лишь одна причина может быть для этого — если обнаруженный артефакт каким-то образом связан с представителями внеземных цивилизаций, предположил уфолог. То есть объект может представлять некую угрозу национальной безопасности страны, и пока объект не изучат эксперты, военные продолжат его охранять.