Ученый предупреждает, что черная дыра может поглотить Землю

Известный физик-теоретик и профессор Городского колледжа Нью-Йорка Митио Каку полагает, что хотя наша планета находится не столь близко к сверхмассивной черной дыре в центре Млечного Пути, мы можем стать жертвой любого другого массивного космического объекта, который окажется рядом и захватит в свое гравитационное поле.

Современная наука до сих пор не может сказать точно, что из себя представляют черные дыры. Да и обнаружить их не так-то просто, поэтому астрономы вычисляют их через изменение поведения находящихся поблизости объектов. Ученым также известно, что черные дыры имеют настолько мощную гравитацию, что даже свет не сможет от нее уйти.

Черные дыры имеют различные массы и размеры. Считается, что некоторые из них рождаются в момент, когда массивная звезда погибает и схлопывается. Нашему Солнцу, к примеру, не грозит данная перспектива, оно для этого слишком мало. Все, что ее ожидает в конце жизненного цикла – превращение в красного гиганта.