Ученый предупреждает, что черная дыра может поглотить Землю

Известный физик-теоретик и профессор Городского колледжа Нью-Йорка Митио Каку полагает, что хотя наша планета находится не столь близко к сверхмассивной черной дыре в центре Млечного Пути, мы можем стать жертвой любого другого массивного космического объекта, который окажется рядом и захватит в свое гравитационное поле.
Современная наука до сих пор не может сказать точно, что из себя представляют черные дыры. Да и обнаружить их не так-то просто, поэтому астрономы вычисляют их через изменение поведения находящихся поблизости объектов. Ученым также известно, что черные дыры имеют настолько мощную гравитацию, что даже свет не сможет от нее уйти.
Черные дыры имеют различные массы и размеры. Считается, что некоторые из них рождаются в момент, когда массивная звезда погибает и схлопывается. Нашему Солнцу, к примеру, не грозит данная перспектива, оно для этого слишком мало. Все, что ее ожидает в конце жизненного цикла – превращение в красного гиганта.
Ближайшей к Земле черной дырой является Стрелец A*. Находится она на расстоянии 26 тысяч световых лет от нас. Несмотря на то, что поблизости нет другой черной дыры, которая могла бы угрожать нам, предупреждает Митио Каку, данная ситуация может кардинально измениться, если одна из них приблизится к нашей Солнечной системе. Эксперт считает, что таких объектов очень много в космосе, поэтому любой из них может рано или поздно настигнуть нас и «съесть на завтрак».