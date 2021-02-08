Илон Маск рассказал о вживлении в мозг обезьяны микрочипа для видеоигр

Известный американский бизнесмен Илон Маск заявил, что специалисты его компании вшили в мозг обезьяны электронный чип, с помощью которого она играет в компьютерные игры.

Илон Маск пояснил, что имплант имеет крошечные провода, которые подключены к отдельным областям головного мозга примата. Таким образом обезьяна «играет в видеоигры», добавил предприниматель. Основатель SpaceX уверяет, что микрочип «осчастливил» примата.

Биоинженеры компании Маска хотят, чтобы обезьяна играла со своими сородичами в «ментальный понг», пишет Bloomberg. Видео с участием подопытного животного будет продемонстрировано публике в ближайшее время. Ученые полагают, что это первый шаг в лечении травм спинного мозга человека и восполнении его утраченных моторных способностей.