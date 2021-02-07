К Луне снова подогнали Звезду Смерти

4-5 февраля 2021-го года на конспирологических и уфологических форумах настоящий ажиотаж вызвал ролик, сделанный с борта самолета, на котором “летающее блюдце” играет с лайнером в догонялки:

Поскольку такого качественного видео не было довольно давно, разгорелись ожесточенные споры на предмет фейк это или реальность. И пока люди продолжают спорить, в сети появилось еще одно подобное видео. На нём целая группа НЛО гонится за самолетом и такое впечатление, что “тарелочки” пассажирские самолеты уже как-то троллят:

Тем временем Калифорния, 31 января:

Обычно отличительным признаком больших цилиндрических НЛО является их высокая скорость, невозможная для других объектов, но здесь такой скорости не наблюдается, Однако, на дирижабль аппарат тоже как-то не сильно похож.

Англия, 27 февраля:

Чисто теоретически можно предположить, что это или реактивный след экспериментального аппарата, или сломался разбрызгиватель у пепелаца для постановки химтрейлов. На такую мысль наводят два Солнца в кадре, то есть могли чем-то побрызгать, чтобы никто не смотрел в ненужную сторону. Тем не менее и скорее всего странные облака оставил какой-то более высокотехнологичный аппарат, чем секретный реактив, поскольку такие следы в небе видят в последнее время довольно часто и по всему миру. Вряд ли доблестные британские асы гоняли свой пепелац испытывать в кругосветку.

Бразилия, 20 января:

Бразилия, 1 февраля:

Таким образом, как все мы видим и знаем – НЛО как летали, так и летают, а правительства как молчали, так и молчат. Однако, на фоне всех этих тарелочек 1-2 февраля было снято и достаточно серьезное видео:

К неопознанным светящимся штукам, летающим на фоне Луны, взлетающим с Луны или приземляющимся на Луне все уже привыкли – “марсиане” там явно бегают среди кратеров:

Но здесь не просто какие-то “летающие стержни”, а здоровенная круглая станция, напоминающая Звезду Смерти из “Звездных войн”. Хотя эта штука будет побольше, поскольку диаметр Звезды Смерти был, если не изменяет память, сто миль, а здесь речь идет о сотнях километров. И это при допущении, что станция находится на орбите Луны, в непосредственной близости. Но она может быть и гораздо дальше. На эту мысль наводит видео, снятое приблизительно в то же время – то есть 1 февраля:

Как мы уже неоднократно замечали в материалах об НЛО – следить нужно не столько за НЛО, сколько за переменами в форме и размерах аппаратов, что является свидетельством какого-то движения в небе. Если что-то с “тарелочками” меняется – значит “марсиане” что-то меняют. И сейчас что-то поменялось там довольно сильно, раз к Луне приперли какую-то огромную станцию.

Успокаивает тот факт, что подобное видео уже было года три назад, небо после это не упало и никто не стрелял по Земле какими-то энергетическими лучами. Скорее всего там идет какая-то война где-то далеко в космосе и поврежденные пепелацы таскают к Луне чиниться, у “марсиан” там нечто наподобие космической верфи. Но если в космосе идет война, то рано или поздно её фронт дойдет и до Земли, так что следим за развитием событий.

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