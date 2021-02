К Луне снова подогнали Звезду Смерти

4-5 февраля 2021-го года на конспирологических и уфологических форумах настоящий ажиотаж вызвал ролик, сделанный с борта самолета, на котором “летающее блюдце” играет с лайнером в догонялки:

#ufotwitter Check this footage out. I had to snip the video to hide the OP’s name. This footage of real is amazing and should be analyzed further. #ufo #uap #TTSA pic.twitter.com/68pW51JJ4u— Jedi Knight Pe’Ember (@pemberfoot) February 4, 2021