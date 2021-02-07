То, что вы первым увидите на этом изображении, расскажет о тайных сторонах вашей личности

Абстрактные изображения вовсе не просто так используются психологами, потому что они способны многое сказать о скрытых аспектах вашей личности. Ну и кроме того, рассматривая их, мы получаем все психологические преимущества, которые дает нам искусство в целом, включая повышение креативного мышления, увеличение количества связей между нейронами и так далее. Ученые считают, что искусство, помимо всего прочего, способствует интенсификации обмена информацией между полусферами мозга и «прокачке» навыков решения проблем.

Результаты одного из исследований, в ходе которого учеными было опрошено более 10000 учеников и студентов, показало, что экскурсия по музею искусств продолжительностью в час дает существенный прирост к уровню критического мышления и эмпатии.

К тому же нейробиологи указывают на то, что результаты сканирования мозга подтверждают: когда кто-то смотрит на произведение искусства, это приводит к выбросу дофамина в той же области мозга, которая отвечает за влюбленность.

В этой статье мы используем все вышеперечисленное, чтобы пролить свет на скрытые аспекты вашей личности. На какой образ вы прежде всего обратили внимание, всматриваясь в эту картину? Определились?

А теперь посмотрите, что означает ваш ответ…

Лицо старика

Если вы первым заметили лицо старика, складывающееся из прочих элементов картины, это означает, что в жизни вы всегда стараетесь увидеть общую картину. У каждого из нас есть свое призвание, побуждающее постоянно думать о том, что для нас важнее всего.

Мы думаем о прожитых часах, днях и минутах, вспоминая о добрых словах окружающих или поступках, за которые мы до сих пор остаемся безмерно благодарны. Чаще всего вы слышите зов, призывающий вас воплотить в жизнь то, что больше всего нужно вашему сердцу и душе.

Возможно, когда-то вы повстречали кого-то, кто помог пережить самые темные времена вашей жизни, и теперь вы передаете эту доброту другим, словно палочку эстафеты. Вот что приносит вам внутренний покой. Вашему сердцу безумно хочется расширить горизонты возможного и сеять вокруг добро, чтобы однажды его ростки заполнили весь мир.

Рыцарь в доспехах

Если первым вы увидели рыцаря в доспехах, это, скорее всего, означает, что больше всего вам хочется веселиться и наслаждаться жизнью, но при этом вы страдаете от какой-то эмоциональной травмы. Из-за нее вы всегда надеваете на свою душу воображаемые доспехи, которые должны оградить вас от новых опасностей, не дав им вновь причинить боль.

На самом деле больше всего на свете вы хотите прочных и устойчивых отношений и настоящей дружбы. А еще вам нужно научиться заботиться о себе по-настоящему. Вы должны убедить себя в том, что вы замечательны и более чем достойны любви – как окружающих, так и своей собственной.

Отпустите ту боль, что свила гнездо у вас в сердце, позвольте ей уползти прочь. Будьте увереннее. Любите себя так, как вы того заслуживаете, и со временем Вселенная начнет отвечать вам тем же.

Если у вас есть добрые и любящие друзья, не удерживайте их на расстоянии. Попытайтесь открыться им по-настоящему, и прогоните страх, мешающий вам это сделать. Вселенная полна добра и прекрасных моментов. Цените их.

Два танцора

Если в первую очередь на картине вы увидели двух танцоров, это означает, что в глубине души вы относитесь к жизни с изрядной долей романтики. Но вы редко делитесь этими с другими. Как бы сильно вы ни любили близких, вам очень непросто дать им об этом знать. Вам стоит пересилить себя, и хотя бы несколькими словами, добрым поступком или небольшим подарком постараться показать им, насколько важную роль они играют в вашей жизни.

А еще подсознательный выбор этого символа означает, что у вас есть какое-то скрытое желание. Не держите его взаперти, отпустите его наружу. Если вы хотите побывать в какой-то стране, составьте план путешествия, и работайте над воплощением его в жизнь. Если вам всю жизнь хотелось выучить иностранный язык, то учите его, а не мечтайте об этом.

Жизнь может стать для вас невыразимо прекрасным путешествием… если вы сами себе в этом немного поможете.

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