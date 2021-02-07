Пророческий сон про “Метро 2033”, который скоро станет реальностью

С началом пандемии коронавируса и всеобщей борьбы с ней, много людей обратили внимание, что предупреждения обо всем этом приходили в снах или им самим, или их знакомым, или вообще каким-то другим людям, которых они видели на YoTube.
Одним из таких роликов, где девушка пересказывает свой сон 2015-го года, стало выложенное летом 2020-го года видео, которое наверняка знакомо многим нашим читателям. Посмотрели это, учитывая копипасту не дающих ссылок на оригиналы “борцов со злом”, не менее полумиллиона человек:
К сожалению, проверить достоверность этого сообщения невозможно – может быть девушка действительно все записала в дневник несколько лет назад, а может быть она и все сочинила для привлечения новых адептов – кто знает. Однако, есть ролики, где все проверить можно.
В предлагаемом вниманию наших читателей видео выставлена дата 5 октября 2019 года – то есть когда про корону не знали еще многие видные члены китайской коммунистической партии. Но само видео сделано в 2013-м году, что легко проверить, посмотрев новые ролики автора канала – за истекшие семь лет девочка-подросток превратилась во взрослого человека.
И в этом видео 2013-го года девочка рассказывает, что видела сон про какую-то огромную как бы больницу, но не больницу, где лечили от какой-то охватившей мир инфекции. Что там она видела конкретно мы не знаем, но по описанию похоже на это – непрофильное здание, переделанное для борьбы с COVID:
Еще в этом сне были какие-то “большие надувные люди”, которые, судя по описанию, подходят под такие игрушки, в которые залезали люди для выхода в город во время карантина:
Ролик посмотрело менее тысячи человек и он как бы имеет просто историческую ценность, привлекая внимание к автору как к возможному сенситиву, однако, главное там вторая часть, в которой речь идет о ядерной войне.
Война начнется, видимо, в конце лета, поскольку в момент ядерного взрыва девочка была на даче и семья делала какие-то запасы. Время может быть, конечно, любое, но обычно основной дачный сезон это как раз август сентябрь – если речь идет не о посадке огорода.
А после этой ядерной войны люди перемещаются жить в метро, где будет организована очень суровая кастовая система с электронными карточками, показывающими статус владельца. Самые центровые там будут начальники из бывшего ленинского комсомола:
Так же девушка не в 2013-м году, а немного позднее, описывает какие-то “бетонные лабиринты с колючей проволокой”, куда собьют огромные массы людей. Судя по описанию все это напоминает какие-то лагеря не то для инфицированных, не то для ковид-диссидентов:
К сожалению локализацию описанного сценария проследить сложно, поскольку автор видео, судя по подписям, проживает в Волгограде, а метро там нет. Однако, все что девушка рассказывает очень похоже на правду. С пандемией сон был правильный, поэтому речь скорее всего идет или о предупреждающем пророческом сне, или о сенситиве. А раз сбылся один сон, то в той или иной версии сбудется и второй, тем более что международная обстановка к такому повороту сюжета активно располагает.
Возможно, у кого-то из наших читателей были подобные сны и он захочет поделиться со всеми уточняющими деталями. Возможно, в сети будут найдены и другие подобные уточняющие видения, поэтому, пока война не случилась – продолжаем поиски информации и следим за развитием событий.