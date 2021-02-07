Пророческий сон про “Метро 2033”, который скоро станет реальностью

С началом пандемии коронавируса и всеобщей борьбы с ней, много людей обратили внимание, что предупреждения обо всем этом приходили в снах или им самим, или их знакомым, или вообще каким-то другим людям, которых они видели на YoTube.

Одним из таких роликов, где девушка пересказывает свой сон 2015-го года, стало выложенное летом 2020-го года видео, которое наверняка знакомо многим нашим читателям. Посмотрели это, учитывая копипасту не дающих ссылок на оригиналы “борцов со злом”, не менее полумиллиона человек:

К сожалению, проверить достоверность этого сообщения невозможно – может быть девушка действительно все записала в дневник несколько лет назад, а может быть она и все сочинила для привлечения новых адептов – кто знает. Однако, есть ролики, где все проверить можно.