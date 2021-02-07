Изотоп Осмия 1870s — самый дорогой металл в мире

Данный химический элемент имеет порядковый номер 76 в таблице Менделеева. Помимо того, что изотоп Осмия является самым дорогим металлом, он также известен как самое плотное вещество на земле(22,61 г/см3).

Чаще всего этот химический элемент встречается в виде порошка. При обычных условиях осмий имеет серебристый цвет и обладает резким запахом, схожим с озоном.

Самый дорогой металл на земле относится к группе платиновых металлов. Осмий впервые был открыт ученым из Англии, который получил его путем растворения платины в смеси из азотной и соляной кислот, так называемой «царской водке».