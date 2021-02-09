На Южном Полюсе найден фрагмент купола Плоской Земли?

Как сообщает научно-популярное издание curiosmos.com со ссылкой на публикацию в Astrophysical Journal, астрофизики всего мира продолжают плясать и радоваться, как дети, по случаю открытия так называемой Стены Южного полюса. Речь, правда, идет не о ледяной стене вокруг Антарктиды, а о как бы южном полюсе наблюдаемой астрономами Вселенной. В качестве вводной curiosmos.com пишет следующее:

Галактики не разбросаны по Вселенной хаотично, как рассыпанные горошины. Они встроены в огромные конструкции, составляющие системы совершенно невообразимого масштаба. Галактики объединяются в скопления, те – в сверхскопления, а последние – в еще более крупные конгломерации.

Самые большие сверхскопления называются галактическими волокнами, их средняя длина 50—80 мегапарсек (163—260 млн св. лет). Эти волокна – границы колоссальных пустот (так называемых войдов), внутри которых почти нет галактик. Вместе нити и войды составляют своего рода соты, заполняющие Вселенную.

Выглядят эти галактические филаменты как-то так:

С увеличением разрешения телескопов и появлением мощных компьютеров, астрономам удалось посмотреть на галактические нити как бы издалека, в перспективе, объединяя изображения и строя общую картину. И , как выяснилось, все эти нити лежат в одной плоскости, формируя структуры типа Великой Стены Слоуна:

Она была открыта одной из первых, потом такие сверхструктуры светлые адепты понаходили со всех сторон, но с Южным Полюсом была проблема – там Млечный Путь и что за ним было плохо видно.

Однако, потратив несколько десятилетий на разглядывание картинок и решения гравитационных уравнений, светлые адепты поняли, что если лететь быстро-быстро к югу, то там тоже будет стена из галактик, которая выглядит как-то так:

И хотя на этом моменте начинается самое интересное, curiosmos.com свой опус заканчивает, поэтому продолжать будем, как всегда мы.

Начнем мы с трудов господина Якоба Бекенштайна – израильского физика теоретика, который в 1970-е занимался термодинамикой черных дыр и выдвинул довольно безумную теорию, согласно которой при поглощении черной дырой того или иного объекта вся информация об этом объекте как бы размазывается по горизонту событий – то есть записывается на плоскости.

Тему подхватили фантасты того времени, которые мало что там поняли, но господин Герард Хоофт, голландский физик-теоретик, понял побольше и распространил гипотезу Бекенштайна на всю Вселенную. Он подумал,что Вселенная – это тоже как бы сфера, на которой записано кино про галактики, планеты и бегающих по ним человечков, а какое-то грандиозное устройство считывает это все, как с лазерного диска.

Теория получилась красивая, но об её доказательство сломали умы многие светлые мозги. Получилось это только в конце 1990-х у чувака по имени Хуан Малдасен, математика из Аргентины. Используя доску и мелки он доказал, что все свойства пространства мерности n можно записать на поверхности сферы мерности n-1. Это, конечно же, если говорить грубо и в приближении, доступном доля понимания училок, которые округляют глаза и рассказывают деткам про круглую Землю. Официально работа назвалась реализация соответствия между теорией струн и N=4 суперсимметричной теорией Янга- Миллса.

Общая суть там сводится к тому, что законы микромира и макромира можно объединить в одну теорию, если предположить, что Вселенная – это как бы голограмма, записанная на стенках сферы какой-то большей мерности и осталось только эту сферу узреть.

А теперь вернемся к той самой Стене Южного полюса. Если такие стены, похоже, везде вокруг, то может быть эти “великие стены” как раз и есть та самая пленка, на которой записан этот мирок? Люди, которые пережили клиническую смерть именно про это и твердят:

Я видела все, всю Вселенную с начала времен. Это было как мультик про Большой Взрыв на канале Discovery, только у меня было какое-то видение Супермена. По сравнению с этим телескоп Хаббл – слепец. Я могла одновременно видеть и свой дом, и происходящее внутри него, и все, что было удалено от него на миллионы световых лет. Это было действительно потрясающе. Но сама Вселенная выглядела как блюдце, брошенное на дно черного мешка для мусора. А на блюдце были какие-то узоры. Когда я пыталась рассказать о них знающим людям, они мне сказали, что это были фракталы.

Таким образом теория мира-голограммы не только является крайне высоконаучной, но и доказывается посмертным опытом – сторонникам круглой Земли тут нечего возразить, сказке про древнегреческого мужика с палочками это не противоречит. Однако, если отталкиваться от теории господина Бекенштайна про черные дыры, но пойти не вширь, а, так сказать, вглубь, то внутри черной дыры (или иной сложной сферы/полусферы) можно поместить мирок с гуманоидами и крутить им кино про NASА, спутники и Дарта Вейдера из далекой-далекой галактики. То есть та же самая голографическая модель Вселенной, но без гигантизма, а компактная – сфера и движущиеся по ней картинки.

Если все именно так и обстоит, то, наблюдая за движением этих картинок “на лазерном диске”, которые определяют наше бытие, можно научиться предсказывать события. И этим, собственно, как раз и занимается такая наука, как астрология.

Как видим, теория “голографической Плоской Земли” вполне работает, хотя, конечно, никто не может её внятно ни опровергнуть, ни подтвердить. С батута до купола не допрыгнуть, поэтому вся надежда теперь на Элона Маска, так что следим за развитием событий.

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