Вместе они всегда сильнее: пары знаков Зодиака с глубокой эмоциональной связью

Вы когда-нибудь встречали человека, который казался вам идеальным партнером, но… после нескольких счастливых недель отношения превратились в ваш худший кошмар? Все начиналось с фейерверков, сладких поцелуев, долгих телефонных разговоров и игривых сообщений. Вы смотрели друг другу в глаза, делились мечтами, говорили о наболевшем и очень личном… Ведь рядом с вами был тот самый особенный человек, которого вы так долго ждали.

Прошло немного времени (дни, недели или даже несколько месяцев), и все только начало меняться. Появились какие-то особенности, незначительные вещи, которые вы могли еще терпеть. Но со временем все стало очень запутанным, сложным, почти невыносимым, и вот вы думаете: как я мог(могла) подумать, что этот человек идеально мне подходит?

Частично на этот вопрос может ответить астрология: определенные комбинации знаков Зодиака являются роковыми: сначала отношения кажутся великолепными, но вскоре рушатся, оставляя вас с разбитым сердцем.