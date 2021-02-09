Вместе они всегда сильнее: пары знаков Зодиака с глубокой эмоциональной связью

Вы когда-нибудь встречали человека, который казался вам идеальным партнером, но… после нескольких счастливых недель отношения превратились в ваш худший кошмар? Все начиналось с фейерверков, сладких поцелуев, долгих телефонных разговоров и игривых сообщений. Вы смотрели друг другу в глаза, делились мечтами, говорили о наболевшем и очень личном… Ведь рядом с вами был тот самый особенный человек, которого вы так долго ждали.
Прошло немного времени (дни, недели или даже несколько месяцев), и все только начало меняться. Появились какие-то особенности, незначительные вещи, которые вы могли еще терпеть. Но со временем все стало очень запутанным, сложным, почти невыносимым, и вот вы думаете: как я мог(могла) подумать, что этот человек идеально мне подходит?
Частично на этот вопрос может ответить астрология: определенные комбинации знаков Зодиака являются роковыми: сначала отношения кажутся великолепными, но вскоре рушатся, оставляя вас с разбитым сердцем.
Хотите избежать подобной драмы в своей жизни? Мы расскажем о самых сильных комбинациях знаков, любовные истории которых, как правило, длятся очень долго.
Телец и Дева
В паре представители этих двух знаков избегают конфликтов, всегда сохраняя в общении спокойствие.
Отношения Тельца и Девы прежде всего основаны на любви, логике и организованности.
Стрелец и Овен
Отношения Стрельца и Овна – это отношения с глубокой эмоциональной связью.
Из-за бунтарских наклонностей союз этих знаков непростой, но, как ни странно, эти отношения прекрасно работают. И Стрелец, и Овен бегут от рутины, и вдвоем им в этом пути веселее.
Рак и Рыбы
Это одна из тех фантастических пар, которые понимают друг друга с одного взгляда. Они кажутся единым целым, чуткие и внимательные друг к другу, вместе – в горе и в радости.
Несомненно, они являются парой с глубочайшей эмоциональной связью.
Весы и Рак
Они дополняют друг друга почти на всех уровнях, и их взаимная забота не имеет границ.
Отношения этих знаков Зодиака наиболее близки к тому, что можно назвать «родственными душами».
Скорпион и Весы
Союз Скорпиона и Весов характеризуется глубокой эмоциональной связью. Их взаимная страсть и преданность друг другу делают эту пару неразрушимой.
Кроме того, в интимном плане они также подходят друг другу просто идеально.
Близнецы и Водолей
Близнецы и Водолей относятся к знакам, которые дополняют друг друга. Даже если у них порой противоположные мнения по тому или иному вопросу, они знают, как вдохновить и мотивировать друг друга.
Слабые стороны одного партнера всегда компенсируются сильными сторонами другого. Вместе они могут противостоять любым штормам.