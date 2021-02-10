Хотите стать космонавтом?

В середине прошлого века практически каждый мальчишка мечтал стать космонавтом. Есть и те, кому мечту удалось осуществить, и те, кто только стремится к этому. Периодически «Роскосмос» открывает набор желающих попасть в отряд космонавтов.



Требования, предъявляемые к кандидату, очень высоки, значение имеют физические показатели, уровень образования и личные качества. На конкурс поступает более сотни заявок (например, в 2019/2020 году необходимые документы предоставили 156 человек). Комиссия отбирает несколько желающих, которым предстоит пройти испытания, чтобы быть зачисленными в отряд космонавтов.

Те кандидаты, которые прошли вступительные экзамены, зачисляются на должность космонавт-исследователь или космонавт-испытатель. В этом году таких счастливчиков четыре, они пройдут обширный курс общекосмической подготовки.

Как и в большинстве компаний, в отряде также может быть карьерный рост: сдав необходимые экзамены, космонавт может стать инструктором-космонавтом.