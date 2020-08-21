За марсоходом внимательно наблюдают

Панорамные снимки с Марса в хорошем разрешении позволяют виртуальным археологам находить на них, как иронически заметил один из сотрудников НАСА, даже то, что там нет и быть не может. Но можно ли доверять мнению представителя американского космического агентства, которое постоянно что-то скрывает и искажает, например, раскрашивает фотографии, присланные с Марса, в красный цвет? Автор блога Ufo Sighting Shotspo предлагает нам внимательно присмотреться к панорамному снимку, сделанному марсоходом НАСА Curiosity («Любопытный») в конце прошлого года, а конкретно – на 2620-й день марсианской миссии этого «долгоиграющего аппарата». Панорама, выполненная мачтовой камерой Mastcam, соединила более сотни отдельных изображений, которые дают широкий обзор Западного холма Красной планеты.

Фото из открытых источников

И вот тут, пишет блогер-уфолог, можно заметить нечто интересное, а именно – фигуру гуманоида, явно следящую за работой земного ровера. По мнению виртуального археолога, это явно разумное существо с бледным лицом и волнистыми волосами, спадающим на плечи. Оно, похоже, в очках, и явно рассматривает Curiosity, наблюдает за его работой.