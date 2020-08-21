Когда целеполагание не работает или почему я ничего не делаю для изменений

Вам знакома ситуация: чётко осознаете, что вам нужны изменения в жизни, ставите цель по всем правилам, но не можете исполнить план?
Представьте молодого профессионала Екатерину, которая недавно получила повышение. Новая должность не принесла ожидаемого удовлетворения. В офисе скучно и тесно. И она решает копить деньги, чтобы взять год неоплачиваемого отпуска и отправиться в путешествие. Но вот уже прошло полгода, а накопительный счёт так и показывает «зеро». Что мешает целеустремлённой и обеспеченной молодой женщине сформировать финансовую подушку? Ответ очевиден: это вне зоны комфорта, и это нечто большее, чем банальная лень. Когда Екатерина не находит свободные деньги, чтобы отправить в копилку, она защищает свою безопасность. Мысль отравиться в долгое путешествие вызывает сильную неосознаваемую тревогу, которая оказывается сильнее желания новизны. Запускаются защитные механизмы в виде пассивного поведения, описываемых в транзактном анализе в школе Шиффов:
1. Ничегонеделание. Не составлять бюджет, не отслеживать траты, не переводить деньги на накопительный счет. Мышление может просто отключаться относительно этой темы
2. Сверхадаптация. Делать то, что кажется, ждут люди вокруг. Екатерина полагает, что в новом статусе необходимо усилить имидж, покупает модные вещи, оплачивает работу стилиста.
3. Ажитация. Тревога усиливается, достигая явного нервного возбуждения в виде «имитации бурной деятельности». Делать много, но только не то, что относится к поставленной цели. Наша героиня может напряжённо думать, читать успешные истории фрилансеров, параллельно отправляя в корзину летнюю капсулу (вставьте свой любимый бренд одежды).
4. Беспомощность или насилие. Тревога достигает предела. У нее новая должность и компенсационный пакет, которому позавидовала бы добрая половина соотечественников, но у нее получается накопить ни рубля, ни доллара, ни евро. Накрывает чувство беспомощности. Она срываеся на партнёра, который, как ей кажется, мешает ей уравновесить свои траты.
Так можно жить по кругу вплоть до пенсии. Но если все же хочется изменений, нужно отслеживать формы пассивного поведения, представлять и планировать изменения так, чтобы в них было больше безопасности и заботы о себе. Практикуйте активное поведение, которое приносит результат:
1. Если долго откладываете действия, честнее будет отказаться или переформулировать цель.
2. Вместо догадок, что хотят другие, думайте о том, что нужно вам.
3. Ажитация с трудом поддаётся конфронтации. Просто отслеживайте, когда делаете много, а результата мало.
4. После прилива чувства беспомощности или выплеска скопившейся энергии на окружающих подумайте, что вы можете и хотите сделать, но не делаете.