Когда целеполагание не работает или почему я ничего не делаю для изменений

Вам знакома ситуация: чётко осознаете, что вам нужны изменения в жизни, ставите цель по всем правилам, но не можете исполнить план?

Представьте молодого профессионала Екатерину, которая недавно получила повышение. Новая должность не принесла ожидаемого удовлетворения. В офисе скучно и тесно. И она решает копить деньги, чтобы взять год неоплачиваемого отпуска и отправиться в путешествие. Но вот уже прошло полгода, а накопительный счёт так и показывает «зеро». Что мешает целеустремлённой и обеспеченной молодой женщине сформировать финансовую подушку? Ответ очевиден: это вне зоны комфорта, и это нечто большее, чем банальная лень. Когда Екатерина не находит свободные деньги, чтобы отправить в копилку, она защищает свою безопасность. Мысль отравиться в долгое путешествие вызывает сильную неосознаваемую тревогу, которая оказывается сильнее желания новизны. Запускаются защитные механизмы в виде пассивного поведения, описываемых в транзактном анализе в школе Шиффов:

1. Ничегонеделание. Не составлять бюджет, не отслеживать траты, не переводить деньги на накопительный счет. Мышление может просто отключаться относительно этой темы

2. Сверхадаптация. Делать то, что кажется, ждут люди вокруг. Екатерина полагает, что в новом статусе необходимо усилить имидж, покупает модные вещи, оплачивает работу стилиста.

3. Ажитация. Тревога усиливается, достигая явного нервного возбуждения в виде «имитации бурной деятельности». Делать много, но только не то, что относится к поставленной цели. Наша героиня может напряжённо думать, читать успешные истории фрилансеров, параллельно отправляя в корзину летнюю капсулу (вставьте свой любимый бренд одежды).