В аравийской пустыне нашли древние здания старше египетских пирамид

Археологи на севере Аравийского полуострова, на границе с пустыней Нефуд, обнаружили огромные каменные структуры, возраст которых составляет около 7 тысяч лет — они значительно старше знаменитых египетских пирамид. По словам ученых, их могли использовать для проведения ритуалов.

Об этом сообщает журнал «The Holocene».

Это одни из древнейших крупномасштабных каменных зданий, которые известны под названием мустатилы (на арабском — «прямоугольник»). Они на тысячи лет старше пирамид Гизы. Сотни подобных структур обнаружены на севере Саудовской Аравии.