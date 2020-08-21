В аравийской пустыне нашли древние здания старше египетских пирамид

Археологи на севере Аравийского полуострова, на границе с пустыней Нефуд, обнаружили огромные каменные структуры, возраст которых составляет около 7 тысяч лет — они значительно старше знаменитых египетских пирамид. По словам ученых, их могли использовать для проведения ритуалов.
Об этом сообщает журнал «The Holocene».
Это одни из древнейших крупномасштабных каменных зданий, которые известны под названием мустатилы (на арабском — «прямоугольник»). Они на тысячи лет старше пирамид Гизы. Сотни подобных структур обнаружены на севере Саудовской Аравии.
Первые открытия археологи сделали в 2017 году на лавовом поле Харрат Хайбар. Недавно, изучая спутниковые снимки южной окраины пустыни Нефуд, группа археологов под руководством Хью Гроукатта из Института Макса Планка в Германии обнаружила еще 104 мустатила.
Мустатилы Харрат Хайбар и пустыни Нефуд состоят из двух коротких и толстых каменных насыпей, расположенных параллельно друг другу, соединены они длинными низкими стенами. В одном из мустатилов ученые обнаружили древесный уголь, возраст которого составлял 7 тысяч лет.
Как предположили ученые, тогда в Сахаре и на Аравийском полуострове выпадало гораздо больше осадков, чем сейчас, поэтому эти районы могли быть намного зеленее.
Влажный период на Аравийском полуострове закончился примерно 8 тысяч лет назад, после чего пастбища стали сокращаться, уступая место засушливым пустынным землям.
Исследователи считают, что строительство мустатилов связано с ростом конкуренции за ресурсы и территорию с наступлением засушливого периода.
По словам ученых, в длинных стенах зданий нет отверстий, а внутри и вокруг них не сохранилось никаких орудий труда и других артефактов. Зато здесь обнаружили много костей животных.
Исследователи пришли к выводу, что здания использовали для проведения ритуалов, возможно, жертвоприношений.