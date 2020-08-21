Секретный аппарат «Black Manta» появился над Техасом (видео)

На днях жители американского штата Техас стали свидетелями, как в ночном небе завис красноватый (по причине загадочной подсветки) черный треугольный корабль. Он не издавал ни единого звука и был полностью неподвижен, отчего производил довольно мрачное впечатление.

Именно так охарактеризовал его оператор по имени Ян, который потом поделился своим уникальным материалом с хозяином канала MrMBB333 видеохостинга YouTube. Благодаря этому и мы с вами можем посмотреть эти интригующие кадры.

Неподвижность и какой-то фантастический красноватый цвет треугольного НЛО, скажет Ян, просто шокирует – это как если бы вы вдруг увидели бегущую без ног собаку. Аналогия, может, и не очень удачная, но вполне отражающая чувства, возникающие при таком контакте с загадочным аппаратом.