Что такое кристаллы времени и как сломать законы физики

Мы все больше и больше узнаем о кристаллах времени — необычных фазах материи, которые, по словам ученых, совершают невозможное. Недавно исследователями повезло наблюдать взаимодействие двух таких кристаллов, а значит их можно использовать и для прикладных целей.

Обычные кристаллы определяются высокоупорядоченными атомарными структурами, где одни и те же паттерны атомов повторяются в пространстве из раза в раз. Но могут ли атомы точно так же повторяться и во времени? В 2012 году такую гипотезу выдвинул Фрэнк Вильчек, лауреат Нобелевской премии — а уже в 2016 году в лаборатории был получен первый образец такого кристалла.

Отличительная особенность кристаллов времени заключается их способность повторять атомные паттерны во времени даже тогда, когда на них не воздействует внешняя сила. Лучше всего провести аналогию с миской, полной желе. Если вы коснетесь десерта, то он должен некоторое время покачиваться из стороны в сторону, пока постепенно вновь не станет неподвижным. А вот кристаллам времени может потребоваться несколько секунд для того, чтобы начать колебаться; затем еще несколько секунд, чтобы остановиться; а затем они вдруг начинают колебаться вновь, и процесс этот повторяется бесконечно долго. В повседневной физике, что окружает нас, это не имеет никакого смысла. Но — хотите верьте, хотите нет — эти кристаллы не нарушают ни один закон термодинамики!