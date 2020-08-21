На Земле начинается аттракцион АСТЕРОИД?

16 августа 2020 года NASA торжественно сообщило миру о чудесном поведении астероида 2020 QG, который вошел в историю тем, что пролетел к Земле ближе всех – на дистанции 2 000 миль или 3 200 километров. Увидели его, как и обычно, постфактум – то есть когда он уже начал отдалятся.

Однако, NASA полно оптимизма на предмет других летящих к Земле камней:

Таким образом 20 августа 2020 года NASA ожидает прохода астероида 2020 PY2 диаметром до 30 метров, который пройдет на дистанции 0.9 расстояний до Луны, после чего 1 сентября будет астероид 2011 ES4 диаметром до 50 метров, который пройдет на дистанции 0.2 расстояния до Луны.

Вычисление орбит только что открытых астероидов дело само по себе не очень точное, поскольку фрагмент известной на момент расчетов орбиты астероида небольшой, а если дистанция еще и меньше LD, то в расчеты включается и прогрессивное увеличение гравитации Земли. В результате погрешность вычислений будет составлять не проценты от реальности, а отличаться от реальности в разы.

Например астероид 2020 QG должен был, как сообщалось, пройти на дистанции 9 000 километров. Однако, из-за гравитации Земли, которую сложно было точно учесть, 9 000 быстро превратились в 3 000. То есть отличие от расчетной орбиты трехкратное. Поэтому теперь, если NASA говорит об астероиде, который пройдет на дистанции 1 LD, то там может быть разброс от 3 LD до 0 LD – то есть астероид врежется прямо в Землю. Хотя, конечно, не это главное.

17 августа 2020 года астроном-любитель с ником Oak Tree обратил внимание аудитории GLP на огромное количество открытых в этот день околоземных объектов – их было до полусотни, что по его словам, он отродясь не видел. Причем, приведенная им статистика была только по Северному полушарию.

А теперь смотрим, что сервис показывает на 18 августа 2020 года:

Таким образом денек еще не закончился, а там уже 80 штук – почти в два раза больше, чем было вчера.

Тем временем Стив Бэннон, который несколько недель назад первый поднял шум на предмет входа Земли в астероидное поле, сделал некоторые обновления свои информации. По его словам первого крупного метеорита следует ждать в районе 1-го сентября (Астероид 2011 ES4?), после которого они начнут падать еще и еще.

Специально на этот случай глобалистами запланирована серия фальшфлагов, один из которых будет в районе Нью-Йорка, один на Ближнем Востоке и еще какой-то инцидент в одной из мировых столиц. В результате новости про метеориты уйдут на второй план и люди будут озабочены другими проблемами.

При этом, по словам Стива, мелкие болиды уже повсеместно падают и они являются причиной начавшихся во многих местах лесных пожаров:

Как-то подтвердить или опровергнуть информацию Стива мы не можем, однако, пока всё очень похоже на то. Причем, что интересно: после многомесячного мозгового штурма в попытке расшифровать загадочное слово COVID-19, американские конспирологи предложили следующую формулу:

Covert Operation Viral Infection Disease

То есть: Операция прикрытия “Инфекционное вирусное заболевание”.

Насколько подобный подход к объяснению правильный сказать можно будет только когда вся эта пандемия закончится – хэппи эндом, астероидным дождем или даже Третьей мировой, так что следим за развитием событий.

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