За что расстреляли старшего сына Сергея Есенина, и как сложилась судьба других детей поэта

У Сергея Есенина было четверо детей. Они были не похожи друг на друга, выбирали разные пути, жили по-разному… Судьба старшего сына поэта и вовсе была трагической…

Сергей Есенин никогда не пытался быть хорошим: пил, хулиганил, влюблялся и быстро остывал к женщинам, без которых, как ему до этого казалось, жить не мог. Но ему все прощали, его обожали. И к 30 годам поэт мог похвастаться нехилыми победами на любовном фронте. Только официально он связал себя узами брака трижды. К тому же у него было еще три неофициальные жены, и это не считая мимолетных связей. После себя Есенин оставил четверых детей. Правда, каждому из них в жизни пришлось столкнуться с немалыми трудностями.

Впервые отцом Есенин стал в 19 лет. С Анной Изрядновой поэт вместе работал в типографии. Молодые люди быстро сошлись, а вскоре на свет появился их сын. Официально младенца нарекли Георгием, но близкие называли его Юрой.

Когда Анна из роддома вернулась домой, дома царил образцовый порядок: везде вымыто, печи истоплены, и даже обед готов и куплено пирожное, ждал. На ребенка смотрел с любопытством, все твердил: «Вот я и отец».

В первое время после рождения малыша Сергей Александрович старался быть примерным отцом: убаюкивал и качал мальчика, пел ему колыбельные. К слову, только Юре из всех детей поэта досталась такая честь. И только ему отец посвятил стихотворение.

Но уже через месяц поэт ушел из семьи и переехал в Петроград, а Анне пришлось растить сына одной. Но Есенин, приезжая в Москву, навещал сына и помогал материально.

Юрий очень любил отца, в компаниях декламировал его стихи. Казалось, он пойдет по стопам отца: рано начал писать стихи, но никому их показывать не решался. А после окончания школы и вовсе решил поступить в авиационный техникум.

Юрий Есенин

Казалось, жизнь идет своим чередом. Но мог бы ли подумать Юрий, что небрежно брошенная фраза во время дружеской вечеринки в 1934 году, через много лет навсегда перевернет его жизнь. Тогда хмельная молодежь в шутку рассуждала о том, что хорошо было бы сбросить бомбу на Кремль. Обсудили и забыли. Но, как оказалось, этот разговор кто-то из приятелей запомнил.

В 1935 году сына Есенина призвали в армию, и отправился он служить в Хабаровск.

А через год его арестовали. Хотя Юрий не сразу понял, за что его задержали. Думал, что совершил военное преступление. Однако юноша так и не узнал, что сразу после его задержания в доме его матери провели обыск. Не догадывался он и о том, что один из тех, кто тогда присутствовал на дружеской вечеринке, был задержан по какому-то другому делу и зачем-то рассказал о шуточном разговоре.

Но властям этого хватило для того, чтобы предъявить старшему сыну Есенина обвинение в контрреволюционном преступлении и заговоре. Тем более его отец-поэт тоже никогда не стеснялся в выражениях и явно недолюбливал власть имущих.

По столь серьезной статье полагалось одно наказание — смертная казнь. Но следователи, чтобы выбить с солдата признательные показания, схитрили, пообещав ему лишь несколько лет лагерей в обмен на сговорчивость. Юрий поддался на уговоры и повторял все, что ему говорили. По версии обвинения получилось так, что он не только готовил теракт, но и был его организатором.

«Признания» Есенину не помогли: в августе 1937 году его расстреляли. Анна Изряднова об этом не знала: ей только сообщили, что приговоренные к казни в течение десяти лет не имеют права на переписку. Но столько безутешная мать не прожила: умерла через год после войны.

В 50-х годах задался целью восстановить доброе имя Юрия младший сын поэта Александр Есенин-Вольпин. Благодаря ему старший брат был реабилитирован, и дело против него признали полностью сфабрикованным. Фальсификаторов даже расстреляли, но легче от этого никому не стало.

Единственная дочь Татьяна

После расставания с Анной Изрядновой Есенин вскоре женился на актрисе Зинаиде Райх. Но отношения влюбленных сложно было назвать идеальными: они часто и громко ссорились, расставались и мирились. Прожили супруги вместе четыре года, и в браке у них родились дочь Татьяна и сын Константин.

Зинаида Райх с детьми Таней и Костей

Но все же любовь испытания не прошла, и после развода с Сергеем Зинаида вышла замуж за режиссера Всеволода Мейерхольда. Он принял детей возлюбленной и воспитывал их, как собственных.

К слову, Есенин нечасто навещал детей от второго брака, но зато очень гордился Татьяной — дочкой, так похожей на него: златоволосой и голубоглазой.

«…Только детей своих люблю. Люблю. Дочь у меня хорошая — блондинка. Топнет ножкой и кричит: я — Есенина!.. Вот такая дочь…»

Но наследнице поэта пришлось уже во взрослой жизни держать удары судьбы. Вначале расстреляли ее отчима, затем прямо в своей квартире неизвестные убили ее мать. Тогда Татьяне исполнилось всего 21 год, она была замужем и воспитывала маленького сына. В этот же время отца потерял и ее супруг. А заботы об осиротевшем младшем брате Константине тоже легли на хрупкие плечи девушки.

Татьяна Есенина

Во время войны дочь Есенина эвакуировалась в Узбекистан, да так и осталась жить в этой стране. Работала она в одной из газет журналисткой, писала книги об отце и добивалась реабилитации своего отчима Всеволода Мейерхольда. Не стало Татьяны в 1992 году.

Константин

Сергей Есенин души не чаял в Татьяне, а Константина, наоборот, долго не признавал. Дело в том, что мальчик внешне совсем не был похож на отца: черноглазый и темноволосый. Тем более моральный облик Зинаиды Райх тоже не был идеальным, поэтому поэт долго сомневался, его ли это сын.

Константин поступил учиться в столичный инженерно-строительный институт. Однако после смерти отчима и матери его из родительской квартиры вынудили переехать в небольшую комнату. Денег у юноши не было, и поддерживали его в это время родная сестра и Анна Изряднова. Первая жена его отца помогала с едой, да и позже, когда Костя ушел на фронт, отправляла ему посылки.

Константин Есенин

В ноябре 1941 года сын Есенина добровольно пошел воевать. Пришлось ему несладко: юноша получил три серьезных ранения, а после одного из них и вовсе посчитали, что он погиб. За проявленную доблесть Есенин получил немало наград, а после войны окончил институт и устроился в Госстрой СССР.

Но не только строительством увлекался Константин Сергеевич. Он любил футбол, и писал об этой игре книги.

Его сестра, Татьяна Есенина, рассказывала забавный случай в аэропорту. Женщина стояла в очереди за билетами, а с чемоданами ей помогал молодой офицер. Он увидел ее имя и фамилию, когда она подавала паспорт для покупки билета. Удивленно спросил у нее: «Вы Есенина? Скажите, а вы не родственница футбольного статистика Константина Есенина?». Татьяна рассказала об этом забавном случае своему брату и с веселой ухмылкой заметила: «Ты стал знаменитее отца».

А еще сын Есенина, хоть и отца помнил смутно, кропотливо создавал архив, в котором собрал документы о жизни поэта. Не стало Константина в 1986 году.

Александр Есенин-Вольпин

Саша появился на свет за полтора года до смерти Сергея Есенина. Правда, сам поэт не особо хотел становиться отцом в четвертый раз. По крайней мере, переводчице Надежде Вольпин, с которой у мужчины сложился кратковременный роман, он предложил сделать аборт. Оскорбленная подобным поведением девушка ушла от уже бывшего возлюбленного, не оставив адреса. Есенин разыскивал младшего сына, но повидать его успел всего дважды.

После окончания школы Александр поступил в МГУ на механико-математический факультет, затем продолжил обучение в аспирантуре. Но, несмотря на явную любовь к точным наукам, наследник поэта тоже пошел по стопам отца и параллельно писал стихи. Правда, его произведения не пришлись по нраву советской власти, и в 1949 году молодого человека отправили на принудительное лечение в психбольницу. Через год его, признав «социально опасным элементом», отправили в Казахстан.

Александр Есенин-Вольпин

После смерти Сталина Есенина-младшего амнистировали, но в 1959 году его вновь отправили на принудительное лечение в психлечебницу. Александр и не скрывал, что является ярым противником советской власти.

В 1961 году в Нью-Йорке увидела свет его книга «Свободный философский трактат», в которой, в том числе, говорилось о том, что в СССР нет свободы слова. Естественно, за подобные высказывания Никита Хрущев не погладил по голове опального соотечественника.

В 1972 году Александр Есенин-Вольпин эмигрировал в США. Работал в нескольких университетах, сделал несколько научных открытий. Скончался он в 2016 году на 92-м году жизни.

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