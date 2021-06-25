Правило трех сигналов: как Вселенная наставляет вас на правильный путь

Ничего в жизни не происходит случайно. Возможно, Вселенная пытается направить вас в правильном направлении…

Неприятности не сваливаются на голову ни с того ни с сего. Перед тем, как что-то серьезное должно произойти, звенят тревожные звоночки — сигналы.

Если вы идете не своим путем, каким выбрали идти еще до воплощения на Земле, вселенная пытается вам об этом сказать с помощью трех сигналов.

Первый сигнал — слабый, незначительный. В вашей жизни происходит небольшая неприятность. Первый сигнал обычно пропускают.

Тогда высшие силы подают второй сигнал. Он мощнее первого. Вы попадаете в более сложную ситуацию. Такой сигнал вы заметите, если чутко прислушиваетесь к знакам вселенной.

Третий — самый сильный по интенсивности. Он наступает в том случае, если вы не заметили первых два. Это крупная неприятность или даже несчастье.

Вселенная таким образом пытается вас встряхнуть и направить в нужном направлении.

Вывод: если вы попали в жесткую ситуацию, отмотайте события назад и определите, какой был второй сигнал, чтобы в следующий раз предотвратить наступление серьезной проблемы.

Умение видеть первый сигнал приходит с опытом.

Ситуации внешне выглядят по-разному, но суть у них одна.

Пример из жизни

Женщина, замужем, не уверена в себе, ищет любовь и одобрение извне.

Первый сигнал — муж ей заявляет: «Ты никому не нужна, поэтому держись меня».

Женщине неприятно слышать такие слова, но в конце концов она «проглатывает» это, потому что у них общий ребенок, надо терпеть. В глубине души ей это даже льстит — ему-то она нужна.

Второй сигнал — муж устраивает сцену ревности прилюдно. Теперь уже и посторонние люди в курсе их взаимоотношений. Ей говорят: «Как же ты можешь с ним жить? Он тебя не уважает».

Женщина переживает стыд, унижение, но опять ничего не предпринимает, чтобы изменить свою жизнь.

Третий сигнал — ситуация усугубляется, доходит до рукоприкладства.

Вселенная в лице мужа пытается объяснить женщине, что такое отношение к себе и других к ней недопустимо.

Человек предстает перед выбором — кардинально что-то менять, в данном случае разорвать эти отношения, или оставить все как есть и позволять и дальше себя унижать.

Многие, к сожалению, остаются жить в таких условиях.

Правило трех сигналов продолжает действовать для них постоянно, пока они не примут решение пойти другим путем.

Условия, при которых срабатывает правило трех сигналов:

1. Вы даете себе обещание что-то изменить в жизни

Когда вы делаете громкое заявление, декларируете: «С завтрашнего дня — бегаю по утрам!», вселенная начинает вас проверять.

Трижды вам задают вопрос: «Ты точно это сделаешь?», подбрасывая ситуации, где вы сталкиваетесь с вызовом бегать по утрам или не бегать.

Если вы один раз из трех провалили — старая ситуация возвращается обратно. Если три раза выдержали испытания, вы переключаетесь в новое состояние.

2. Вы занимаетесь самотрансформацией

Вы заявляете: «Я освобождаюсь от обета бедности, безбрачия и т.п.!».

После этого трижды встречаете вызов. Если вы его преодолеваете, ведете себя в соответствии с новой парадигмой, провокации прекращаются.

Часто человек, который был для вас катализатором, главным провокатором, перестает быть таковым, если вы сумели трижды выстоять.

После этого все рассеивается, и ваша новая линия поведения закрепляется.

Вы совершаете прыжок из одной реальности в другую.

Если вы не прошли какую-то одну проверку, значит, вас будут испытывать снова. Поэтому учитесь проходить с первого раза.

3. Вы идете не тем путем

Вы уже знакомы с вселенскими законами и идете к цели, основываясь на принципах духовности. Но в какой-то момент вас что-то заставляет свернуть с верного пути.

Вы чего-то не видите, запутались и не осознаете это.

Чтобы вернуть вас на нужную дорогу, в ход вступает правило трех сигналов.

Внешне это выглядит так. Вы уже привыкли к гармоничной жизни, но что-то вызывает дискомфорт.

В вашей жизни происходят неприятные события, которые выбиваются из благоприятного ритма жизни.

Они сигнализируют вам, что в целом неправильно выбран путь или методы достижения цели.

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