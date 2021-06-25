Мастер измены Стрелец и доверчивый Лев: как изменяют знаки Зодиака

Пришло время узнать, насколько верные разные знаки Зодиака…

Овен — настоящий бабник. Его возможности и либидо не позволяют ему довольствоваться только одним партнером. Его определенно нельзя назвать преданным, а еще он не умеет скрывать свою неверность.

Телец отличается огромным сексуальным аппетитом. Если он неудовлетворен своим партнером, то будет искать утешения у других женщин, даже не задумываясь.

Близнецы

В том, что касается эмоциональных отношений, Близнецы могут быть очень эгоистичными. Они никогда не ограничивают свою свободу и не считают, что об их приключениях стоит упоминать вслух. Но в то же время Близнецы могут быть крайне ревнивыми, если их партнер поступает с ними так же.

Рак

Якобы очень эмоциональные Раки относятся к числу тех, кто готов нанести вам удар в спину. Вы никогда не поймете их двойственные стандарты и будьте уверены, что все, что они делают, когда вас нет рядом, Раки считают вполне приемлемым.

Лев

Даже несмотря на свой статус страстного и сильного мужчины, Лев хранит верность своему партнеру. Дело в том, что он считает свой выбор правильным. Его партнер должен быть самым лучшим, как и он сам.

Дева

Есть два типа Дев — абсолютно преданные и те, что ведут распутный образ жизни. Для последних акт супружеской неверности не имеет ни веса, ни причины, ни последствий.

Весы

Весы не знают, что такое верность. Эти мужчины — прирожденные любители флиртовать, пытающиеся понравиться всем вокруг. Это их главная черта характера.

Скорпион

Этот одержимый и ревнивый знак Зодиака, склонный изменять своему партнеру. Конечно, вы ничего даже не заподозрите, ведь никто не умеет скрывать правду лучше Скорпиона.

Стрелец

Стрелец — это настоящий мастер измены. Не ожидайте от отношений с ним романтики и не ждите, что вместе с ним вы будете жить долго и счастливо. После бурной ночи он просто уйдет, ведь в мире его столько красивых женщин!

Козерог

Верность и преданность для Козерогов — это дело чести. Они не могут понять людей, состоящих в параллельных отношениях и случайных интрижках. Козероги считают, что все изменщики это крайне нестабильные, незрелые и аморальные личности.

Водолей

Да здравствует полигамия! Глубоко в своем сердце Водолей может завидовать другим, считая, что жизнь всего одна, чтобы жить по правилам.

Рыбы

Этот мужчина может быть очень наивным и запутаться в собственной паутине лжи, забывая все то, что говорил вам ранее. Не верьте ни единому его слову.

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