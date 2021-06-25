7 качеств человека, страдающего манией величия

Мегаломания (мания величия) — это нарциссическое расстройство личности. Но для того, чтобы определить, действительно ли она является психическим расстройствам конкретного человека, ученые смотрят на то, есть ли у него безумные мысли и фантазии о своей власти, значимости и всемогуществе, вызывающие стойкое убеждение в том, что он лучше всех вокруг.
Наполеона Бонапарта, Гитлера, Сталина и Мао Цзэдуна часто наделяли личностными чертами самовлюбленных мегаломаньяков. Но именно эти качества и мотивировали их стремиться к завоеванию мира. Если вы присмотритесь к поведению этих политиков, то поймете, что они считали себя единственными людьми на планете, способными спасти родину и завоевать другие страны. Им казалось, что их существование было необходимым и, следовательно, продолжали бороться за власть.
Любопытно, что люди, которые рьяно объявляют себя величайшими завоевателями, движимые верой в свою абсолютную власть, страдают от сильных патологических симптомов, потому что чувствуют огромную ответственность и способность достигнуть невероятных вещей. Как нам раз за разом уже показывала история, все мегаломаньяки в итоге превращаются в опасных лидеров, готовых ради обретения власти на немыслимые поступки.
Они стремятся к социальному признанию, которое ассоциируют с властью. И все же они показывают уверенность в себе, отсутствие каких-либо привязанностей и ощущают себя пустыми и вторичными внутри.
7 личностных качеств человека, страдающего манией величия:
- Чувство собственной несокрушимости и способности преодолеть любое препятствие. Это настоящие манипуляторы, что и помогает им добиваться желаемой власти.
- Чувство всесильности. Они испытывают других людей, чтобы сравнить их с собой и доказать, что они лучше всех остальных.
- Они не признают своих ошибок, поэтому никогда не извлекают из них уроки.
- Нарциссическое и идеализированное видение самих себя.
- Гипервосприятие реакции окружающих на их слова или поступки. Если общество их не принимает, они думают, что проблема не в них, а в самом обществе.
- Тщеславие и эго, раздутое чувством собственного превосходства.
- Самонадеянность и вера в свое высшее предназначение.
Что прячется за мегаломанией?
Мегаломаньяки не признают существование глубоко внутри них любящего и ищущего любви человека. Поэтому они прибегают к нападкам и в качестве защитного механизма навязывают окружающим свое фальшивое всемогущество.
С другой стороны, из-за страха оказаться на втором месте, эти люди насмехаются над каждым, кто вызывает у них чувство угрозы и, как следствие, причиняют боль всем, кто, по их мнению, угрожает их эго. Однако под этой фальшивой маской всевластия скрывается неуверенная в себе личность.
Преувеличивая свои способности и драматизируя достижения, мегаломаньяки тем самым непреднамеренно заявляют о своей низкой самооценке и неспособности справиться с трудностями.
Их высокомерие может заставить их почувствовать себя одинокими, потому что люди просто не принимают их. А иногда они могут даже изолироваться. Их чувство собственного превосходства может заставить их отдалиться от всех, кого они считают хуже себя.
Подобного рода одиночество приводит к появлению неизбежной эмоциональной пустоты, которая может отравить их жизнь.