7 качеств человека, страдающего манией величия

Мегаломания (мания величия) — это нарциссическое расстройство личности. Но для того, чтобы определить, действительно ли она является психическим расстройствам конкретного человека, ученые смотрят на то, есть ли у него безумные мысли и фантазии о своей власти, значимости и всемогуществе, вызывающие стойкое убеждение в том, что он лучше всех вокруг.

Наполеона Бонапарта, Гитлера, Сталина и Мао Цзэдуна часто наделяли личностными чертами самовлюбленных мегаломаньяков. Но именно эти качества и мотивировали их стремиться к завоеванию мира. Если вы присмотритесь к поведению этих политиков, то поймете, что они считали себя единственными людьми на планете, способными спасти родину и завоевать другие страны. Им казалось, что их существование было необходимым и, следовательно, продолжали бороться за власть.

Любопытно, что люди, которые рьяно объявляют себя величайшими завоевателями, движимые верой в свою абсолютную власть, страдают от сильных патологических симптомов, потому что чувствуют огромную ответственность и способность достигнуть невероятных вещей. Как нам раз за разом уже показывала история, все мегаломаньяки в итоге превращаются в опасных лидеров, готовых ради обретения власти на немыслимые поступки.