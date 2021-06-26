Человечество уже может начать колонизацию Галактики

Или это делает любой другой аналогичный нам вид разумных существ прямо сейчас. В симуляции американские ученые использовали самые консервативные параметры скорости перемещения кораблей-поселений, а также времени жизни цивилизаций и поселений из возможных. Даже при пессимистичном раскладе, если вид не уничтожает себя, он колонизирует всю Галактику более чем в разумные сроки.



По астрономическим меркам, конечно, всего за миллиард лет разумная жизнь, исходящая из одного источника, способна заселить большую часть Галактики. Моделирование провела команда ученых из университетов штата Пенсильвания (Пенн-Стэйт), Колумбийского и Рочестерского при участии специалистов NASA из Объединения по изучению экзопланетных систем (NExSS). Его результаты опубликовали на портале RNAAS Американского астрономического общества.

Для новой симуляции использовалась модель, разработанная этими же исследователями в 2019 году. Но в нее внесли несколько дополнительных параметров, радикально меняющих картину. Самый важный — влияние движения звезд друг относительно друга и центра Галактики. Дело в том, что за время колонизации расстояние между планетными системами может успеть сильно измениться. Этот фактор существенно нивелирует возможные «тормоза» расселения цивилизации по космосу, в частности внезапное замедление в развитии некоторых колоний.

Именно этот эффект обеспечивается учетом движения планетных систем друг относительно друга. Причем для такой впечатляющей колонизации не потребуется никаких фантастических технологий вроде варп-двигателя или иных способов сверхсветового движения. На деле даже человечество может начинать делать это прямо сейчас.