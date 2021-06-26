Человечество уже может начать колонизацию Галактики

Или это делает любой другой аналогичный нам вид разумных существ прямо сейчас. В симуляции американские ученые использовали самые консервативные параметры скорости перемещения кораблей-поселений, а также времени жизни цивилизаций и поселений из возможных. Даже при пессимистичном раскладе, если вид не уничтожает себя, он колонизирует всю Галактику более чем в разумные сроки.
По астрономическим меркам, конечно, всего за миллиард лет разумная жизнь, исходящая из одного источника, способна заселить большую часть Галактики. Моделирование провела команда ученых из университетов штата Пенсильвания (Пенн-Стэйт), Колумбийского и Рочестерского при участии специалистов NASA из Объединения по изучению экзопланетных систем (NExSS). Его результаты опубликовали на портале RNAAS Американского астрономического общества.
Для новой симуляции использовалась модель, разработанная этими же исследователями в 2019 году. Но в нее внесли несколько дополнительных параметров, радикально меняющих картину. Самый важный — влияние движения звезд друг относительно друга и центра Галактики. Дело в том, что за время колонизации расстояние между планетными системами может успеть сильно измениться. Этот фактор существенно нивелирует возможные «тормоза» расселения цивилизации по космосу, в частности внезапное замедление в развитии некоторых колоний.
Именно этот эффект обеспечивается учетом движения планетных систем друг относительно друга. Причем для такой впечатляющей колонизации не потребуется никаких фантастических технологий вроде варп-двигателя или иных способов сверхсветового движения. На деле даже человечество может начинать делать это прямо сейчас.
В своей симуляции ученые приняли максимальную скорость кораблей-поселений за 10 километров в секунду. Этого значения достигнуть можно уже сейчас при помощи доступных человечеству двигателей и гравитационных маневров около планет-гигантов. Для сравнения, это меньше скорости отправленных людьми в сторону от Солнечной системы зондов: «Вояджера-1» (около 17 километров в секунду), «Вояджера-2» (15,37 километра в секунду) и «Новых горизонтов» (порядка 16 километров в секунду).
Запуск кораблей колонизаторов в этой модели происходит не чаще раза в 100 тысяч лет, а дальность их передвижения ограничена десятью световыми годами (чуть больше трех парсек). Время жизни каждой дочерней цивилизации (отдельного поселения на планете) ученые установили в 100 миллионов лет. Иными словами, у колоний есть тысяча попыток на продолжение пути к галактическому господству своего вида.
Авторы работы делают вывод, что даже в самом консервативном сценарии развитая цивилизация переходит к третьему типу по шкале Кардашева в пределах миллиарда лет. По меркам Вселенной это вполне разумные сроки. Причем даже за срок существования Млечного Пути такое событие могло произойти несколько раз. Исходя из такого заключения становится еще более актуален парадокс Ферми.
Ведь необязательно цивилизация выберет медленный путь. Если какой-то разумный вид поставит перед собой цель быстро колонизировать Галактику, у него на это уйдет гораздо меньше времени. Однако ученые, подготовившие симуляцию, не считают человечество единственной разумной жизнью во Вселенной. По их мнению, объяснений, почему мы до сих пор не встретили признаки существования внеземных цивилизаций, может быть очень много.