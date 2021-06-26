На Алтае найдена Великая сибирская стена возрастом более 2000 лет

Группа исследователей обнаружила на Алтае крупный комплекс стен, которые века назад служили защитой горных поселений от набегов северных племен. Сибирская стена была построена в первом тысячелетии до нашей эры, в тот же период в другой части света появилась Великая китайская стена и вал Адриана.

Стену у подножия алтайских гор разглядеть сейчас почти невозможно. При расширении еще Российская империя рушила по пути все мешающее прокладке дорог, часть стенного комплекса исчезла в то время. Советский Союз тоже не церемонился с мешающими постройками — часть стен также снесли.

«Нелегко определить возраст таких сооружений, но я считаю, что оно было построено между I тысячелетием до нашей эры и началом нашей эры. Это железный век или даже бронзовый век, но скорее железный. Я основываюсь на том, что именно такие конструкции создавались тогда во всем мире, например, знаменитый вал Адриана», — говорит о находке профессор археологии Андрей Бордовский.

При этом сама стена явно строилась против серьезной угрозы. По найденным остаткам комплекса ученые предположили, что ширина стен составляла 10 метров, высота приближалась к 8. Подобную фортификацию без предварительной подготовки не взять.

Да и само существование длинной каменной стены высотой восемь метров вызвало у археологов ряд вопросов. Небольшим племенам такую не построить, это работа скорее для развитой и довольно крупной культуры.

Проблема в том, что в первом тысячелетии до нашей эры таких цивилизаций на Алтае не существовало — или, по крайней мере, историки о них не знают.

Изучение стены только началось и скорее всего продлится еще не один год. Раскопки продвигаются медленно, поскольку за прошедшие тысячелетия многие сохранившиеся части комплекса стен просто сравнялись с дерном.

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