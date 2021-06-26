На Алтае найдена Великая сибирская стена возрастом более 2000 лет

Группа исследователей обнаружила на Алтае крупный комплекс стен, которые века назад служили защитой горных поселений от набегов северных племен. Сибирская стена была построена в первом тысячелетии до нашей эры, в тот же период в другой части света появилась Великая китайская стена и вал Адриана.

Стену у подножия алтайских гор разглядеть сейчас почти невозможно. При расширении еще Российская империя рушила по пути все мешающее прокладке дорог, часть стенного комплекса исчезла в то время. Советский Союз тоже не церемонился с мешающими постройками — часть стен также снесли.