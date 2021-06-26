Еврейская пословица, объясняющая, почему умным людям не везет в любви

Есть люди, про которых говорят, что у них вроде бы все есть, а счастья нет». Почему умные, во всех отношениях достойные, состоявшиеся люди находят себе в пару явно не тех, и сами сильно страдают? Или вообще никого не могут выбрать, ко всем претендентам относятся настороженно?

Ответ на этот вопрос содержится в еврейской пословице:

«Когда Бог хочет разбить человеку сердце — он дает ему больше ума».

Сразу хочется призвать всех особо не цепляться к категории «ум» и «умный человек». Понятно, что каждый в данном случае рисует в своей голове определенный образ. Здесь будем иметь в виду интеллектуально развитого человека, думающего, анализирующего, способного смотреть хотя бы на пару шагов вперед.

Казалось бы, такому человеку проще выстроить личную жизнь. Но далеко не всегда так.

1. Такой человек может слишком завышать планку

Нередко такие люди являются настоящими перфекционистами. Они много требуют от себя самих, но также требовательны к близким.

Порой их критерии очень жесткие и конкретные, мало кто может вписаться в эти рамки.

2. Он очень пристально выбирает

Такой человек может долго и обстоятельно выбирать, тестировать партнера. Не каждый готов это терпеть, не каждый хочет ждать.

3. У него достаточно сложная система ценностей, через которую он не может переступить

Ему сложнее прощать. Он будет долго думать над каким-то плохим поступком партнера.

Не простит, но сам же всю жизнь будет от этого мучиться.

4. Он хотел бы проще относиться к происходящему, но не может

Такой человек нередко сам жалуется на то, что хочет отпустить, хочет легче смотреть на жизнь и на любовь. Но он не может, такова уж его личность.

5. В какой-то момент он расслабляется, позволяет себе просто влюбиться. И это имеет разрушительный эффект

Как правило, влюбляются в каких-то явно неподходящих персон. Или ведутся на манипулятивно-пикаперские уловки. Если до этого опыт отношений был небольшой, то человек воспринимает все за чистую монету.

Потом очень долго собирает себя после таких отношений.

Конечно, это вопрос дискуссионный — наказывает Бог умом этих людей или, наоборот, дает им особые привилегии.

Явно, что высокий интеллект — это еще не гарантия счастливых личных отношений. Люди могут либо сами себе сильно усложнять жизнь, либо попадаться в ловко расставленные ловушки.

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