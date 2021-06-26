Противостояние ума и души: почему они не могут договориться?

Они зачастую действуют как злейшие враги. Но ум может стать и другом души…

Попадая в наш мир, душа становится пленницей нашего ума и чувств. Ведь нас с самого детства заставляют дУМать и принимать решения на основании УМозаключений.

Нас не учат прислушиваться к своему сердцу (душе), к своей интуиции и действовать согласно их подсказкам, наоборот, нас за это ругают.

Господство ума

Душа, находясь под воздействием иллюзий, которые рисует ей ум, получая информацию от органов чувств, увязает в трясине неведения.

Ум просто дезинформирует её, а в это время лелеет наше ложное Эго.

Подчиняясь ложному Эго, которое пытается господствовать над материальным миром, мы потихонечку начинаем деградировать, спускаясь всё ближе к низшим формам жизни.

В данном аспекте ум и душа враги, так как ум не желает отдавать бразды правления кому-то. Он хочет править балом сам.

Но ум может стать и другом души.

Тот, кто сможет укротить свой ум, получит лучшего друга, который 24 часа в сутки будет помогать ему исполнять свое предназначение и пройти сквозь океан жизни, достигая своих целей.

А тот, кто не сумел обуздать свой ум, получит злейшего врага, который будет 24 часа в сутки работать против него и плести сети иллюзий, подвергать его искушению через органы чувств.

Что нам дает укрощение ума

Человек, подчинивший свой ум душе через разум, обретает умиротворение.

Ему больше не нужно метаться по жизни в поисках ответов, вся информация приходит напрямую от Души и СверхДуши (Духа), которые и подсказывают правильное направление движения по дорогам жизни.

А ум находит средства и инструменты для достижения целей.

Наш ум великий трудяга, над решением поставленной задачи он способен работать 24 часа в сутки и 7 дней в неделю.

Как обуздать свой ум

Можно, конечно, прибегнуть к медитации и духовным практикам, чтобы остановить работу ума, добиться, так сказать, состояния «без мыслей», но в них мы не можем пребывать постоянно. Мы же живем в обществе.

Соответственно нужно что-то, что можно использовать постоянно и использовать возможности ума по максимуму, ведь не зря же он нам дан, чтобы просто взять и остановить его работу.

Чтобы наш ум стал нашим другом он должен быть сосредоточен на чём-то, например:

на высшей цели;

на познании своего истинного «Я»;

на осознание высшей природы;

на служении Богу.

Тогда он занят работой и на первый план выходит Душа, которая будет управлять умом через разум. А ему не останется ничего более как подчиняться указаниям свыше.

Если же мы не сосредотачиваем его деятельность на своих целях, то он сам находит себе работу, используя наши органы чувств.

А манипулировать нашими чувствами он умеет искусно, рисуя изображения несбыточных иллюзий.

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