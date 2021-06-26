«Никогда не стой, если можно сесть, никогда не сиди, если можно лечь»: каким был распорядок дня Черчилля

У великого британца Уинстона Черчилля был очень специфический режим дня. Но только так он мог работать на пике своих умственных способностей. А способностей, согласитесь, в то время нужно было немало. Но повторять режим Черчилля, наверное, не стоит…

Принятие ванны и длительные приемы пищи являлись отнюдь не праздными привычками, а совершенно необходимой рутиной, которая позволяла Уинстону Черчиллю функционировать на пике. Забудьте про полезный завтрак и зарядку — Черчилль знал куда более действенный рецепт продуктивности.

Когда журналист и писатель Пол Джонсон спросил Уинстона Черчилля, в чем секрет его успеха, политик ответил, что, прежде всего, в сохранении энергии. «Никогда не стой, если можно сесть, никогда не сиди, если можно лечь», — так кратко Черчилль описал то правило, которого без преувеличения придерживался большую часть сознательной жизни.

Работоспособность и продуктивность Черчилля были невероятно высоки. Помимо ведения государственных дел он находил время на писательство и даже удостоился Нобелевской премии по литературе, обойдя Хемингуэя в 1953-м году. Кроме того, политик уделял часы любимому хобби — рисованию. За всю жизнь он создал более 500 полотен.

День Черчилля начинался обычно в районе 7:30-8 утра. Он поглощал завтрак, состоявший, как правило, из тостов, джема и яиц, не покидая постели, там же читал утреннюю прессу и корреспонденцию. Для Уинстона соорудили специальную деревянную подставку, чтобы он мог с удобством писать и читать в положении полулежа.

В то же время он отдавал распоряжения своим секретарям, которые привыкли видеть начальника каждое утро в халате. Около 11 часов утра Черчилль наконец поднимался с кровати и принимал свою первую порцию виски с содовой.

К полудню должна была быть готова ванна — именно там на Черчилля часто снисходило вдохновение. Он надиктовывал секретарям речи через закрытую дверь, отмокая в теплой воде. В то же время министр брился.

В час дня подавали обед. Это был не только прием пищи, длившийся около двух часов и состоявший из трех блюд, но и социализация. К обеду спускалась семья, часто приходило несколько гостей. Собравшимся предлагали вина, а сам Черчилль предпочитал шампанское, его любимой маркой был Поль Роже.

Об умении политика выпивать ходили легенды, и не зря. Администрация президента Франклина Рузвельта, например, придумала оборот «часы Уинстона», подразумевая то время, что Черчилль проводил с главой их государства. Рузвельт, будучи не таким стойким выпивохой, сдавался куда раньше британского премьера. После «часов Уинстона» ему требовалось трое суток отсыпаться по 10 часов ночью — небывалая роскошь для президента.

Британский премьер и американский президент. Источник: grapecollective.com.

Черчилль и алкоголь были добрыми друзьями на протяжении многих лет: когда 25-летнего Уинстона отправили освещать Англо-бурскую войну в качестве корреспондента в 1899-м году, он взял с собой на передовую 36 бутылок вина, 18 бутылок шотландского виски и 6 бутылок винтажного бренди.

Что же до особых пристрастий в еде, Черчилль обожал суп. К обеду или к ужину в его доме обязательно подавали это блюдо. Одним из любимых был черепаховый суп — не такая редкость в те годы, как сейчас. Heinz даже выпускал его в консервных банках.

Обед кончался в районе 15-15:30, после чего Черчилль либо возвращался в свой кабинет поработать, либо играл в карты с женой Клементиной.

Самая важная часть дня наступала около 17 часов, когда политик укладывался поспать. Сон в середине дня был жизненно необходим: он помогал разбивать один длинный день на два покороче и давал Черчиллю заряд сил и энергии продолжить трудовую деятельность вечером.

Черчилль с семьей и гостями в Чартвелле. Источник: awritersden.wordpress.com.

Проснувшись в 18:30, Черчилль принимал вторую за день ванну и одевался к ужину, который начинался примерно в 20:00. Это был самый главный прием пищи, сопровождавшийся долгими беседами за столом, возлияниями и перекурами. За ужином министру опять подавали шампанское, остальным гостям — белое и красное вино высочайшего качества.

Частенько Уинстон с гостями и семьей засиживались за полночь, после чего политик возвращался в свой кабинет, чтобы еще поработать.

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