Светлана Крючкова: «Болезни, смерть и угрызения совести — вот три несчастья. Все остальное — счастье»

Актриса Светлана Крючкова не скрывает, что уже шесть лет борется с онкологическим заболеванием. Несмотря на интенсивное лечение, она по-прежнему выходит на большую сцену и даже гастролирует.
Светлана Николаевна понимала, что в ее ситуации можно надеяться только на чудо. «Лично от тебя ничего не зависит. Я даже написала письмо, в котором подробно рассказала, как должны вести себя близкие в случае моей смерти. Я запретила детям плакать, а еще вместе со своей массажисткой выбрала платье для последнего пути», — говорит актриса.
22 июня 2021 года Светлане Крючковой исполнился 71 год. В этот день она играла на сцене МХАТ им. Горького в спектакле «Игрок» по мотивам романа Федора Достоевского… Восхищаемся силой духа и жизнелюбием Светланы Николаевны в столь сложные для нее времена. А еще ее мудростью и теплым отношением к окружающему. Вот о чем она говорила в интервью разных лет:
- Я попросила убрать с афиш словосочетание «народная артистка России». Пусть пишут просто Светлана Крючкова. Ахматова не была никакой «народной», а просто Ахматовой. Имя главное, а не звание.
- Я никогда не была обделена мужским вниманием. У меня никогда не было комплексов, накрашена или нет, как выгляжу. Это мужчин и притягивало. Желание встать утром и положить на себя килограмм грима идет от недолюбленности и закомплексованности.
- С сыновьями тяжело расставаться. Когда рожаешь мальчика, надо понимать, что рано или поздно он уйдет от тебя к другой женщине. И она будет для него главной. Так чего ж не отпускать, какой толк? Главное, чтобы у них все было хорошо.
- Любовь — это большой дар божий. Человек нуждается в том, чтобы его любили. И он от этого становится лучше, и от этого выживет в этом жесточайшем мире.
- Замечательно сказал один московский артист на какой-то тусовке (там была куча известных актрис, и все с подтяжками на лице), он сказал: «Слушайте, девочки, вы бы хоть ходили не к одному портному, я уже вас различать перестал!» Тебе Бог дал некий облик, зачем же ты его меняешь?
- Ни одна иностранная артистка не может сыграть Раневскую («Вишнёвый сад»). Потому что под дулом пистолета она не скажет: «Серебра нет, ну все равно, вот вам золотой». Нет никакого расчета, все по сердцу… Ни одна иностранка никогда этого не сделает. Золотой вместо серебра — никогда.
- Не бегите, а то что-нибудь провороните.
- Я не улыбаюсь тем, кто мне не нравится.
- Счастье не всегда есть безмятежное существование. И любовь не всегда идиллия. Бывает, что встретятся два вроде бы разных человека — и прилепятся друг к другу, и, даже порой страдая, никак не расстанутся, а расставшись, все равно останутся вместе. Потому что трудная любовь — особая и дорогого стоит.
- Болезни, смерть и угрызения совести — вот три несчастья. Все остальное — счастье… Я живу, и это счастье. Счастье, что выхожу на сцену. Я не умею жить наполовину. Работать наполовину. Любить наполовину.