Светлана Крючкова: «Болезни, смерть и угрызения совести — вот три несчастья. Все остальное — счастье»

Актриса Светлана Крючкова не скрывает, что уже шесть лет борется с онкологическим заболеванием. Несмотря на интенсивное лечение, она по-прежнему выходит на большую сцену и даже гастролирует.

Светлана Николаевна понимала, что в ее ситуации можно надеяться только на чудо. «Лично от тебя ничего не зависит. Я даже написала письмо, в котором подробно рассказала, как должны вести себя близкие в случае моей смерти. Я запретила детям плакать, а еще вместе со своей массажисткой выбрала платье для последнего пути», — говорит актриса.

22 июня 2021 года Светлане Крючковой исполнился 71 год. В этот день она играла на сцене МХАТ им. Горького в спектакле «Игрок» по мотивам романа Федора Достоевского… Восхищаемся силой духа и жизнелюбием Светланы Николаевны в столь сложные для нее времена. А еще ее мудростью и теплым отношением к окружающему. Вот о чем она говорила в интервью разных лет: