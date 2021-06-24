Как сохранять спокойствие, если вас осуждают: совет психолога Эриха Фромма

Если вас осуждают или незаслуженно критикуют, ничего не объясняйте. Тысячу раз прав Эрих Фромм!
Заметил одну особенность, которой много раз находил подтверждение в жизни. Если человек вас осуждает или критикует, то бесполезно его переубеждать в том, что не прав. По крайней мере, это без толку делать в тот момент, когда вы от него это слышите.
Он уже сделал свои выводы, не обратив внимания на вашу позицию, и пытаясь ему что-то объяснять или оправдываться перед ним, вы только навлечёте на себя ещё больше негатива с его стороны.
Это тем более странно в тех ситуациях, когда вы этих людей даже не знаете. С подобным вы можете столкнуться в сети.
Вы просто делитесь своим мнением, никому ничего не навязываете, а в комментарии приходят люди и начинают «поливать грязью». Вы пишете аргументированный и вежливый ответ, а на вас обрушивается ещё больше негатива.
И выходит, что разумнее таким людям вообще ничего не отвечать, а просто их блокировать, дабы сберечь свои нервы и здравомыслие.
Но в жизни, увы, этой чудесной опции нет, и отделаться от таких людей бывает непросто, не говоря уже о том, чтобы сохранить своё душевное равновесие. И чужой негатив порой «пробивает» так сильно, что вера в себя стремится к нулю.
Поэтому, чтобы сохранить душевное спокойствие в этих случаях, возьмите на вооружение совет мудрейшего психиатра Эриха Фромма:
«Мы не должны никому давать объяснения и отчитываться, пока наши действия не причиняют боль или не посягают на других. Сколько жизней было разрушено этой необходимостью «объяснять», которая обычно подразумевает, чтобы вас «поняли», то есть оправдали.
Пускай судят по вашим поступкам, и по ним — о ваших истинных намерениях, но знайте, что свободный человек должен объяснять что-либо лишь самому себе — своему уму и сознанию — и тем немногим, у которых есть право требовать объяснения».
Всегда помните, что самое главное, чтобы вас всё устраивало в себе, в том, что делаете, и вы могли за это ответить. А осуждение и критика, которые не учитывают ваших аргументов и унижают вас, не заслуживают внимания.