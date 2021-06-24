Как сохранять спокойствие, если вас осуждают: совет психолога Эриха Фромма

Если вас осуждают или незаслуженно критикуют, ничего не объясняйте. Тысячу раз прав Эрих Фромм!

Заметил одну особенность, которой много раз находил подтверждение в жизни. Если человек вас осуждает или критикует, то бесполезно его переубеждать в том, что не прав. По крайней мере, это без толку делать в тот момент, когда вы от него это слышите.

Он уже сделал свои выводы, не обратив внимания на вашу позицию, и пытаясь ему что-то объяснять или оправдываться перед ним, вы только навлечёте на себя ещё больше негатива с его стороны.