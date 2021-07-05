Юрий Кнорозов — человек, расшифровавший язык майя

Юрий Кнорозов открыл миру язык майя. Расшифровал он его, проживая в чулане при музее. От пола до потолка комната была забита книгами, на стенах висели прорисовки иероглифов майя. Из мебели — только письменный стол и солдатская койка.

До конца своих дней Кнорозов так и не раскрыл секрета о том, как к нему попали вывезенные из немецких архивов раритетные издания — книга францисканского монаха «Сообщение о делах в Юкатане» и «Кодексы майя» в гватемальской редакции. А в 1945 году ему на глаза попалась статья немецкого профессора под названием «Дешифровка письма майя — неразрешимая проблема». «То, что создано одним человеческим умом, не может не быть разгадано другим», — сказал тогда амбициозный юноша. И оказался прав.

Свое гениальное открытие он сделал в 1952 году, ему всего 30 лет.