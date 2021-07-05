Месть — это блюдо, которое подают холодным? Как мстят знаки Зодиака

Должны ли мы прощать? Или обидчик должен заплатить той же монетой? Каждый из нас по-разному реагирует на обиды и оскорбления. В зависимости от доминирующих качеств разных знаков Зодиака, можно в точности определить, что будет делать человек: отомстит сразу, выждет какое-то время или вообще отпустит обиду и просто продолжит жить дальше.

Овен сразу ответит на удар или оскорбление. Этим людям лучше не переходить дорогу. Их характер и действия выведут из равновесия даже самого воспитанного человека. Вполне возможно применение Овном физического насилия и бросание подручными предметами. Его месть лишена стратегии и плана, но есть и хорошие новости — Овен быстро остывает.

Тельцы очень злопамятны, особенно это касается всего, что принесло им боль, разочарование и злость. Но самое интересное то, что они пытаются скрыть свой гнев. Мгновенная месть не в их стиле, Тельцы выжидают словно военачальники, пока их противник будет слабее всего. А после мести они больше никогда не доверяют этому человеку и заносят его в свой «черный список».

Близнецы непредсказуемы

Эти люди отличаются своей непредсказуемостью. Если вы их обидите, они разработают самый изощренный план мести. Но к моменту осуществления своей мести Близнецы уже начнут жизнь с чистого листа, переключат свое внимание на что-то более интересное, их гнев остынет или они просто вычеркнут обидчика из своей жизни. Помните, они могут пойти войной на соседа, поцарапавшего им автомобиль.

Рак не знает жалости

Представители данного созвездия относятся к числу тех, кто зачастую жаждет возмездия или хотя бы думает о нем. Они отлично придумывают истории и преувеличивают детали о людях, которые их разозлили. В случае с Раками намного сложнее иметь дело с последствиями их мести, чем искать причину. Кстати, будучи в плохом настроении, они теряют здравый смысл. Не важно, насколько у Раков большое сердце, потому что их месть может быть действительно ужасной.

Месть Льва похожа на цунами

Все Львы очень гордые, но именно это делает их чрезвычайно восприимчивыми к чужим оскорблениям. Они не могут вынести обиду — она не дает им спать по ночам, а извинения не приносят облегчения. Львы наносят свои удары всеми возможными способами — словами, действиями и грязными трюками. Способ не важен. Главное — выпустить пар. Другими словами, не стоит надеяться на то, что Лев простит своего обидчика и продолжит поддерживать с ним дружественные отношения.

Дева пытается унизить

Дев нельзя назвать мстителями, но очень упрямые. Если их обидели, Девы не станут подавлять эмоции в себе. За причиненную им боль величественные Девы выставляют своего обидчика ничтожеством. Их цель — довести вас до слез и вызвать чувство стыда. Их месть зачастую тихая и ничем не примечательная для окружающих.

Весы молчат

Весы являются знаком праведников. Правосудие это их высшее призвание. Но им нравится драматичность, поэтому они склонны усугублять конфликты до тех пор, пока те не перерастут в войну. Любимая тактика Весов — полное игнорирование врага. Такое отношение может длиться годами, и если их обидчик спросит, в чем причина, они ответят, что понятия не имеют, о чем он говорит. Иногда благодаря своей настойчивости и лести этот человек все же может заслужить прощение, однако Весам нужно увидеть его истинное раскаяние.

Опасайтесь мести Скорпиона

Если вы задели Скорпиона, меняйте работу, дом и даже континент. Дело в том, что в вопросах месте им нет равных. Они не умеют прощать, их месть отлично спланирована и, что еще лучше, у нее нет срока давности. Скорпионы используют свой яд каждый раз, когда их с обидчиком дороги пересекаются.

Стрельцу жаль, но он не ненавидит

В случае со Стрельцами существует высокая вероятность того, что конфликт пройдет без кровопролития, поскольку они не принимают вещи близко к сердцу. Так им проще идти по жизни. Следовательно, спровоцировать появление у них чувства горечи непросто. Поскольку Стрельцы очень сострадательны, они склонны жалеть навредившего им человека, а не ненавидеть его. А если им все же захочется отомстить, они будут действовать быстро.

Козерог выжидает

Если Козерог захочет отомстить, то будет делать это правильно, постепенно, методично и без эмоций. Когда он, наконец, решит действовать, чувство обиды уже уйдет, оставив после себя горечь. В этот момент он превратится в вашего могущественного врага, уверенного в том, что собирается сделать. Вы признаны виновными и должны заплатить. Месть Козерога довольно изящная, как будто он выше сложившейся ситуации. Эти люди не прощают.

Водолей мстит очень редко

Водолеев нельзя назвать мстительными. Они предпочитают эмоционально отстраниться от конфликта, одновременно «сужая» проблему настолько, чтобы она не оказывала влияния на другие аспекты их жизни. Сначала Водолеи издают много шума, а затем прогоняют подозрительного человека из своей жизни.

Нежные Рыбы превращаются в пираний

Нежные представители этого созвездия превращаются в пираний и готовятся мстить. Их злость достигает таких масштабов, что Рыбы создают по-настоящему безумные сценарии, воображая абсолютное уничтожение противника и даже его смерть. Тактика Рыб заключается в оскорблениях и высмеивании обидчика, а их месть носит нелогичный, эмоциональный характер.

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