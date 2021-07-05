Почему вы полюбили именно этого человека: объяснение в цитате Карла Густава Юнга

Даже если мы, влюбляясь, не можем объяснить свой выбор, это не означает, что объяснения на самом деле нет. Стоит лишь копнуть поглубже…

В каждом мужчине и в каждой женщине есть внутренняя противоположность, считал швейцарский психиатр Карл Густав Юнг. То есть в мужчине есть женская часть, а в женщине — мужская. Вот его точная цитата:

«Каждый мужчина несёт внутри себя вечный образ женщины, не образ той или другой конкретной женщины, но определённый феминный образ. Этот образ является… отпечатком или «архетипом» опыта всех женских предков, хранилищем, так сказать, всех впечатлений, когда-либо приобретённых женщинами».

И Карл Густав Юнг женскую часть в мужчине назвал «анима», а мужскую часть в женщине — «анимус».

Из этого следует, что в душе человека есть та самая «вторая половинка», которую все люди так жаждут найти во внешнем мире. И это также значит, что каждый человек в своей душе несёт образ того партнёра, с которым будет счастлив и которого полюбит.

Вот почему любовь с человеком случается внезапно, и он не может объяснить причину своего выбора. Ведь образ в нашей душе смутный и неясный, и он не поддаётся никакой логике, анализу или объяснению. И любовь случилась, потому что внешняя женщина совпала с какой-то частью образа его внутренней женщины.

И вот здесь-то и кроется главная неразрешимая проблема: ни одна внешняя женщина никогда не будет полностью соответствовать этому внутреннему образу. Соответствие всегда будет только фрагментарным.

То есть остальная часть женщины может оказаться для мужчины совершенно неприемлемой. И почти всегда так и происходит. В этом причина постоянных ссор и конфликтов между влюблёнными, и главное — тщетные попытки изменить партнёра.

Каждый человек бессознательно хочет изменить своего партнёра под тот смутный образ идеального партнёра, который он несёт в своей душе. Но это никогда никому ещё не удавалось. Однако попытки не прекращаются.

Именно поэтому внешние любовные отношения никогда не принесут полного удовлетворения человеку. Они всегда будут нести с собой печать разочарования.

Какой есть выход из этой ситуации?

Его ещё тысячи лет назад нашли индийские мистики. Вкратце он звучит так: обратиться внутрь себя, чтобы узнать свою внутреннюю женщину или внутреннего мужчину. Именно узнавание своей внутренней противоположности даст вам полный покой и удовлетворение.

И если вы узнали свою внутреннюю женщину или мужчину, то сможете легко определить, кто из внешних партнёров вам максимально подойдёт. Но вот только к этому моменту вам это будет не очень-то и нужно…

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