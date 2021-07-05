10 правил жизни, основанных на учении дзен-буддистского мастера из Японии

Миямото Мусаси (1584-1645) вошёл в историю как один из самых известных воинов-самураев Японии. Он довёл до совершенства технику владения мечом, которую с раннего детства оттачивал во множестве поединков, используя деревянный меч. За два года до смерти, удалившись в пещеру на горе Кимпо, Мусаси написал «Книгу пяти колец» о тактике, стратегии и философии военного ремесла. Эта работа до сих пор не утратила своей актуальности и пользуется популярностью.

А перед самой смертью, буквально за две недели, он составил Правила жизни — свод заповедей. Борьба для Миямото Муcаси, как истинного воина, означала гораздо больше, чем просто поединок. Самураи очень много времени уделяли личностному росту. Они считали, что без работы над собой — никогда не станешь достойным воином и человеком.

Правила жизни Миямото выдержали испытание временем — они актуальны, как будто написаны вчера, и содержат мудрость тех, кто жил по законам чести и ценил благородство — превыше всего.

Итак, вот эти заповеди, которые мы объединили в десять правил:

1. Правило жизни: принятие

Главное правило жизни Миямото — это принимать жизнь такой, какая она есть. Это означает не покорность или полное подчинение, а именно принятие. Жизнь такая, какая есть, и большую часть вещей мы просто не в силах изменить. Вот почему ко всему следует относиться философски: принимать обстоятельства как уроки, которые необходимо усвоить. Мы не можем выбирать себе жизнь, но можем выбирать отношение к ней. В любом случае всё придётся пережить, так что не принимать или отвергать — не имеет смысла.

Неприятие и отрицание не принесут ничего, кроме страданий. Все внутренние битвы по этому поводу изначально обречены на провал. Вы можете не соглашаться, вы можете протестовать внутри, но принять — единственно верное решение. Принятие — это не поражение и не признак слабости. Принятие — это готовность извлекать уроки из любой ситуации, какой бы безнадежной и невыносимой она не казалась.

2. Меньше думать о себе и больше — о других

Человек, который слишком много думает о себе, в конечном итоге окончательно запутывается. Такие люди неуверенные в себе и оторваны от мира. Им всё страшно и всё непонятно, а что делать — неизвестно. Вместо того чтобы думать о своей персоне, намного мудрее позволить себе просто быть.

Истинное счастье — в служении другим людям. Нет ничего, что могло бы сравниться с тем, когда делаешь кому-то добро или поддерживаешь в трудную минуту. Человек, который щедр, по-настоящему могущественен. В конце концов, это то, что придаёт ему ценность в собственных глазах.

3. Научитесь отпускать желания

Желания, которые подразумевают постоянное стремление человека к тому, чего у него нет, приносят только вечную неудовлетворённость. Погоня за вещами напоминает наполнение бездонной бочки. Сколько бы вы туда не бросали всего — всегда будет мало.

Чем больше у вас есть, тем больше вы хотите. И с каждым разом удовлетворить желания — всё труднее, а сами они становятся всё вычурнее. Миямото, как и многие восточные мыслители, считал, что для достижения счастья необходимо избавиться от желаний. Человек, который всё время за чем-то гонится и чего-то жаждет, вечно разочарован и недоволен. Настоящая сила заключается в способности обходиться без того, что кажется важным и необходимым в ту или иную минуту. Отпустите свои желания — сразу же почувствуете огромное облегчение. Человек, который умеет обходиться немногим, искренне счастлив. И, наоборот, жаждущие исполнения желаний — глубоко несчастны.

4. Не обвиняйте: ни себя, ни других

Вина — это корень вечных страданий. Хуже всего то, что все чувства подобного рода — абсолютно бесполезны. Миямото в своих правилах жизни говорит, что мы должны воспринимать чужие и свои ошибки как неотъемлемую часть природы человека, а вовсе не как повод для осуждения и бичевания.

Каждое наше действие, правильное или ошибочное, чему-то учит. Это прекрасная возможность для того, чтобы измениться в лучшую сторону, вырасти. Если человек сделал что-то не так, он преподал нам ценный жизненный урок. Вот почему не стоит злиться и негодовать, когда кто-то (или мы сами) ошибается. Мы должны через это пройти — ради нашего же блага. Важно извлечь из произошедшего урок и стать мудрее.

5. Не жалуйтесь и не обижайтесь

Жалобы только мучат и напрягают тех, кто вас окружает. Кроме того — привлекают в вашу жизнь плохую энергию. Ныть и жалеть себя вообще лишено всякого смысла, ведь вместо того, чтобы побудить к действию, в конечном итоге — парализует и мешает идти вперёд.

Согласно правилам жизни Миямото, жалобы и обиды отравляют человека изнутри. Они абсолютно бесполезны. Единственное, что могут — это убить всё позитивное в душе и в сердце.

6. Отпускайте то, что вам не нужно

Вещи и люди определяют наши эмоции и взгляд на жизнь. Если слишком привязываемся к ним, то в конечном счёте уже они контролируют нас. Таким образом — лишают нас свободы, привязывают к мирскому и материальному. Это особенно относится к вещам, которые больше не нужны, но мы всё равно упрямо цепляемся за них и не отпускаем. В процессе этого — становимся беспокойными, неуверенными в себе. Причина: боимся потерять. Почему? Сами не знаем…

Вот почему правила жизни учат нас избавляться от бесполезных вещей. Кстати, как и от людей, с которыми нам не по пути.

7. Не следует слепо следовать убеждениям других людей

Мудрость заключается в том, чтобы доверять себе. Уметь прислушиваться к своему сердцу и не игнорировать то, что оно подсказывает. Верьте в здравый смысл — свой собственный. Относитесь с уважением к своим ценностям и убеждениям. Вы лучше других знаете, что важно, а что — нет, где правда, а где — ложь. В противном случае — легко станете жертвой манипуляции нечестных людей.

Никто не имеет право раскрашивать ваш мир в чёрное и белое. Никто не имеет право рассказывать вам, как жить и что говорить. Это ваша жизнь и ваш выбор. Менять свои убеждения, отказываться от базовых ценностей — означает предавать себя.

8. Ваша честь — превыше всего

Честь — это слово, которое в наше время считают чуть ли не пережитком прошлого. А ведь на самом деле честь — это о любви к себе. Это о том, чтобы не опуститься до слов и поступков, которые противоречат вашим ценностям. Ваши убеждения — это компас, который указывает, куда держите путь. И, если не отклоняетесь от маршрута, несмотря все на искушения, то чувствуете гордость за себя.

Честь — это самое дорогое, что есть у вас. Благородный человек всегда и у всех вызывает уважение и почитание. Такие люди восхищают не только друзей, но и врагов. Вот как честь придаёт истинную ценность нашей жизни.

9. Любовь не должна превращаться в привязанность

Эмоции, как правило, являются импульсивными реакциями. Если они вызваны какой-то причиной, то превращаются в чувства. А наши чувства — это уже намного глубже и весомее, чем простые эмоции, связанные исключительно с потребностями. Чувства связаны с ценностями.

Любовь — это необыкновенное чувство. Однако иногда то, что мы называем любовью, на самом деле может быть слепой, мимолётной эмоцией. Это происходит, когда её причина — банальная привязанность. В таком случае она скорее причиняет боль, чем помогает.

10. Не бойтесь смерти

Это факт: все мы смертны. Жизнь заканчивается, и это реальность, которую необходимо принять. Поэтому мы не должны бояться собственной смерти или смерти тех, кого любим. Есть только один способ преодолеть страх смерти — это жить на полную. Жить во имя чего-то и для кого-то.

***

Правила жизни Миямото выдержали испытание временем благодаря глубокой мудрости, которая заключена в них. Также — потому, что вдохновляют, но не поучают. Они учат видеть этот мир и людей такими, какими они есть, учат принятию и внутренней гармонии. Они призывают нас сосредоточиться на смысле жизни, а не на материальном и тривиальном. Это — путь к истинному счастью и миру в душе.

Источник