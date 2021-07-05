Особенная энергия, которая притягивает вас к нему: первые признаки кармических отношений

Периодически все мы встречаем кого-то особенного, с кем вступаем в отношения. Нам кажется, что мы знакомы с этим человеком, его взглядом и энергией, которая так сильно нас влечет.
Нас могут привлекать самые разные вещи… Тембр голоса, стиль одежды, запах кожи и даже какие-то важные слова, заставляющие наш внутренний огонь мгновенно превращаться в бушующее пламя страсти.
Все это первые признаки кармических отношений. Человек кажется нам знакомым, мы чувствуем, что уже видели его раньше — возможно, в прошлой жизни, что звучит довольно странно, особенно если мы не верим в реинкарнацию. Подобное чувство часто возникает в некоторых дружественных отношениях, но если подобное происходит в отношениях романтических, то притяжение и эмоции становятся в разы сильнее. Мы жаждем оказаться рядом с этим человеком, хотим узнать о нем больше и понять, почему наши души кажутся двумя частичками единого целого.
Кармическая связь часто бывает грубой, как в вербальном смысле, так и в физическом, и только мы можем спросить себя, почему принимаем такое поведение и почему чувствуем себя настолько ничтожными, что позволили другому человеку плохо с собой обращаться.
Как правило, плохое поведение расценивается нами как комфортное и знакомое, если мы уже сталкивались с ним в прошлом. То, что мы нашли свою родственную душу, еще не означает, что мы обязаны принять ее, имея возможность просто уйти. Гнев и ярость тоже могут быть довольно распространенными типами поведения в кармических отношениях. Иногда для того, чтобы мы вышли из себя и проявили неадекватную реакцию, нужно совсем немного. Это связано с прошлым опытом, запускающим похожие реакции.
Типы отношений, в которых нам нужно многое в себе исправить и в которых от нас исходят самые низкие вибрации, встречаются очень часто. Они проверяют границы нашей выносливости и двигают нас вперед, побуждая искать правильную цель и смысл своей жизни.
Именно в кармических отношениях мы понимаем, чего хотим от своих будущих отношений.
Пройдя цикл кармических отношений и перестав притягивать к себе эти жизненные уроки, мы осознаем, от чего должны избавиться. Люди, которые работают над собой во время кармической любви, очень быстро встречают свою родственную душу, хотя по-прежнему могут периодически чувствовать влечение к кармической дружбе или вступать в кармическую борьбу с членами своей семьи.
Эти отношения не являются нашим предназначением. Они — всего лишь наше прошлое, которое повторяется снова и снова, пока мы не найдем то, что должны были понять, и пока не будем готовы принять правильные решения ради построения сбалансированного и здорового будущего, лишенного хаоса.
Мы привыкли бояться неизвестности, но как только мы поймем, что «неизвестность» означает освобождение от кармических отношений и вступление в отношения настоящие и искренние, мы увидим, что это самая прекрасная, спокойная и нежная вещь, которую мы когда-либо для себя делали.