Особенная энергия, которая притягивает вас к нему: первые признаки кармических отношений

Периодически все мы встречаем кого-то особенного, с кем вступаем в отношения. Нам кажется, что мы знакомы с этим человеком, его взглядом и энергией, которая так сильно нас влечет.

Нас могут привлекать самые разные вещи… Тембр голоса, стиль одежды, запах кожи и даже какие-то важные слова, заставляющие наш внутренний огонь мгновенно превращаться в бушующее пламя страсти.

Все это первые признаки кармических отношений. Человек кажется нам знакомым, мы чувствуем, что уже видели его раньше — возможно, в прошлой жизни, что звучит довольно странно, особенно если мы не верим в реинкарнацию. Подобное чувство часто возникает в некоторых дружественных отношениях, но если подобное происходит в отношениях романтических, то притяжение и эмоции становятся в разы сильнее. Мы жаждем оказаться рядом с этим человеком, хотим узнать о нем больше и понять, почему наши души кажутся двумя частичками единого целого.