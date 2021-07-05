Эта статья прежде всего адресована людям, которые уже достигли 40-летнего рубежа. Что происходит во время этого жизненного цикла с астрологической точки зрения? И почему так важно прожить 84 года?

Жизнь любого живого существа на земле циклична. Как смена времен года влияет на растение, так и смена планетарных циклов влияет на человека. 12 домов гороскопа соответствуют 12-ти семилетним отрезкам жизни человека, которая имеет среднюю продолжительность жизни 84 года в идеале: 7×12=84.

Семь лет — это семь сил планет, а число 12 — это 12 знаков Зодиака.

Точка Жизни каждые семь лет перемещается по зодиаку, начиная со знака Овна, и каждое семилетие ставит новые задачи в новых обстоятельствах.

Таким образом мы имеем дело со строго регламентированной системой факторов, которую начинаем осознавать в зрелом возрасте.

Это число соответствует ураническому циклу обращения с семилетними остановками в каждом доме гороскопа с преобладающим значением полей.

В восточной астрологии считается очень важным дожить именно до 84 лет, так как после этого возраста у души появляется шанс навсегда выйти из юдоли страданий: земных циклов повторных рождений и смертей.

Самый болезненный для человека возраст — это 29,5 лет, первое возвращение Сатурна, когда в буквальном смысле человек впервые ощущает на себе всю тяжесть и суровость жизни, символично это время отражается пятым домом, домом рождения детей и появления любовников и любовниц.

В это время совершается очень много ошибок, порою непоправимых, затем наступает кризис 35 лет, когда человек впервые задает себе вопрос: «Стоит ли то, что я делаю, таких усилий и зачем мне все это нужно?» И от характера ответа на этот вопрос зависит будущее кризиса 42-49 лет.

К 42 годам включается тема седьмого дома — брака и партнерских отношений. И если к этому возрасту не было создано духовное единство с супругом или, того хуже, итогом жизни стало собственное одиночество, то этом этапе происходит четкое видение болота, в котором ты увяз, и главным часто становится поиск путей освобождения.

Под болотом понимается у каждого свое — даже с виду благополучно устоявшаяся и обросшая своими связями и традициями система ценностей. В это время человек приходит к выводу, что жизнь, оказывается, измеряется не числом прожитых лет, а числом лет, которые еще предстоит прожить в будущем.

Вспомните себя 20-летними. Сорокалетние люди казались вам стариками? Что вы думали о более старых людях? Какие чувства вы испытывали, глядя на 70-летних?

Отсюда множество нелепых, полных откровенных ляпов и цинизма статей молодых авторов, активно поучающих на темы «как сохранить молодость», «какие места спрятать, запудрить, заштукатурить», «как из старухи сделать молодуху» — ведется агрессивная пропаганда юности, и уже чуть ли не 35 — летние попадают в разряд стариков.

На самом деле на астрологическом круге видно, что философия и пропаганда «эйджизма» в обществе — крадёт ваше лето и зрелость, которыми человек должен полноценно наслаждаться.

Весна и лето — это разные сезоны года, но вам со всех концов света вещают, что «цветок сакуры» лучше и ценнее зрелой вишни, а сама зрелая «вишенка на тортике» вроде как не ценна, и не нужна, по причине отсутствия в ней эстетической формы благоухающего цветка.

Вот незаметно настает возраст 40 лет, а затем и 50. Оглядываясь назад, мы осознаем, что прошло то всего ничего — каких то 25 лет, и мы говорим себе; да, всего 25 лет, а ведь это была целая эпоха — с семейной жизнью, воспитанием детей, жизнью, наполненной великим смыслом и собственной нужностью, с погружением в работу, бессонными ночами, волнениями, тревогами.

И вдруг многое из привычной картины рассыпается в прах и исчезает, а на пустое место закрадывается страх перед будущим одиночеством, и осознание того, что впереди то еще нужно прожить столько времени, до восьмидесяти лет еще столько же — 40 лет! А как? А с кем?

Это время расставания с родителями, это время ухода из дома детей во взрослую жизнь, время опустевшего семейного гнезда. Это время трудностей, часто потеря работы и первые серьезные проблемы со здоровьем. Но не только.

С 42 до 49 лет небесные часы символически проходят седьмой дом — Дом Брака, партнерства, семейных ценностей. Именно в это время небесные астрологические часы судьбы повторно проходят Точку Брака, Точку Небесной Любви, Точку Идеального Партнера. И это касается абсолютно всех — и мужчин и женщин.

С 42 лет до 63 лет — это ваше лето — не позволяйте никому украсть его у вас!

В это время часто заключаются, вопреки осуждению взрослых детей, новые браки, жизнь наполняется новым смыслом, открываются новые творческие способности и новые горизонты в карьере.

Человек в полной мере осознает истинную ценность отношений, и выстраивает их, исходя из своего жизненного опыта. Человек осознает, что у него, оказывается, есть не только пора весны, но и ЛЕТО. А кроме лета, еще будет осень — сбор плодов и ягод!

Брак, который был когда-то заключен из-за рождения ребенка, рушится, когда ребенок уходит во взрослую жизнь. Так же, как и браки, которые были заключены из-за поспешности, боязни одиночества, под давлением родителей, по меркантильным соображениям показухи, «назло бывшему» и прочее. Все лживое уходит, истинное остается рядом.

В этом возрасте приходит острое осознание конечности жизни и вместе с уходом родителей приходит новое видение бессмысленности многих, казавшихся важными ранее, вещей.

И вот тут важно опираться на Уранический цикл бытия. Каждое семилетие встречать с радостью нового открытия пути и настроиться на полноценную жизнь до самого заката.

Важно вовремя осознать, что вступление в 40-летний возраст условно отображается 7 домом гороскопа, и это символично пройденная нижняя половина гороскопа — 6 домов, 6 семилетий жизни, 6 знаков зодиака. А впереди у вас еще шесть и до последнего двенадцатого знака еще далеко.

И именно от возраста 42-63 года зависит ваша внешность и ваше будущее после 63 лет. Именно поэтому так сильно различается внешность шестидесятилетних: одних как будто не трогает время, а другие — стремительно вянут и старятся.

А ведь именно в эти три семилетия наступает ваше лето, и судьбой дается новая точка брака и создания семьи, новый шанс карьерного взлета, новый шанс духовного обновления как шанс исправить все ошибки, допущенные в молодости.

В возрасте 49 лет Уран входит в восьмой цикл своего движения и в этот период происходит окончательное расставанием со старым грузом проблем, у людей происходит большое количество повторных браков, которые сохранят им в будущем тело и душу огнем зрелой любви, а в 56 лет человек символично переживает свое третье рождение.

В это время именно Меркурий дает дальнейшие долгие годы жизни и здоровье. Меркурий — это информация, общение. Меркурий — это кладезь мудрости предков и исцеление души и тела. Это омолаживающий солнечный огонь.

Омолаживает именно информационная меркурианская составляющая нашей жизни. Люди, которые много времени тратят на чтение, преподавание, работают с информацией, всю жизнь что-то пишут, исследуют, изучают — выглядят на порядок моложе, и живут дольше, чем те, чьи интересы не выходят за рамки бытовых забот. Именно информация содержит частички времени — «хронос», замедляющие биологическое старение.

Переживший цикл восьмого дома человек, сумевший в этот период воссоздать себя заново и обновиться, получает еще три семилетия самой активной фазы жизни, с новыми достижениями, новыми вершинами карьеры и признания, а зачастую и с новым брачным партнером, который полностью отвечает их идеалу.

Позитивная установка на молодость, решение брачных проблем и новое возрождение в 42 года определит профессиональный взлет в момент включения десятого дома славы и признания в возрасте от 63 лет до 70 лет.

В это время человек реализует и получает плоды от всего своего профессионального и творческого багажа, славу и признание, чтобы затем на включении 11 дома радости — до 77 лет полноценно творить, создавать свои шедевры, учить мудрости молодое поколение, общаться с друзьями, не замыкаясь в своем мирке в четырех стенах, радоваться жизни.

Далее, неизбежно будет включение 12 дома, дома уединения, в котором человек может подводить итог жизни, сосредоточиться, наконец, на своем духовном мире, в это время люди часто, как впервые, чувствуют связь с Богом, занимаются духовными практиками, исследуют непознанные стороны жизни.

Уранический цикл пройден — далее, если Бог дает продолжение жизни, — это большой и ценный подарок, значит, человек это заслужил и еще нужен на земном плане, полностью свободный от кармы. Тогда человек становится Хранителем Рода.

Пока живы старики-долгожители, род укрепляется, расцветает, богатеет, двери смерти для остальных членов семьи символически закрыты.

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