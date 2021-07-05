Парадокс жизни: сбывается, когда ничего не ждешь

Довольно часто наши ожидания не соответствуют тому, что мы получаем в реальности. И это больно. А чтобы не было больно и все получалось, можно попробовать поступить иначе… 

Во-первых, ожидание — это контроль: замер ситуации, подведение итогов, наблюдение себя же в системе. Тут возникает парадокс — наблюдатель замыкается на себя и застревает, события повторяются.

Во-вторых, как только мы пытаемся контролировать и замерять поведение светового пучка своим наблюдением, он тут же распадается на фотоны света, меняет свои свойства. Таков мир малых взаимодействий (квантовой механики). Именно на этом уровне взаимодействуют наши мысли.

Мысленный — ожидаемый результат, как показала практика, получается противоположным. Ведь в нашем линейном восприятии «хорошо-плохо» существуют две крайности. Либо то, либо другое, третьего не дано (закон формальной логики).

Неопределённость

Лучше находиться в «состоянии неопределённости» (и «да» и «нет» одновременно).

То есть перестать пытаться овладеть ситуацией и контролировать происходящее. Это невозможно, на попытки ей овладеть, она ответит обратным противодействием (сопротивлением). «Действие рождают противодействие». Поэтому и не получается навязать своё мнение другим, ибо оно встречает непременное сопротивление и несогласие.

«Состояние неопределённости» показывает, что мнение другого человека с равной вероятностью правдиво также как и ваше. Две крайние точки взаимозаменимы (меняются местами) в разное время, эпоху, и в разных обстоятельствах. Поэтому истина недостижима. Полюса (правильно-неправильно) меняются вместе с идеями, убеждениями и верованиями.

Вера вместо надежд и ожиданий

Вера — это безусловное действие. Без надежд и сомнений в том, что следует делать. «Вижу цель, не замечаю преград». Тогда преграды исчезнут. «Дорогу осилит идущий». Вера — это когда делаешь шаг вперёд с «закрытыми глазами».

Если же фокусировать внимание на препятствиях, и оправдывать ими свои неудачи, то преграды будут возникают вновь и вновь. Система закольцовывается вокруг созданной мыслью идеи. Возникает риск попасть в замкнутый круг.

Вывод прост — «не надейся, не жди, просто следуй избранному направлению, дорога выведет куда нужно». Говорят — «всё случится само собой, лучшим способом и в нужное время».

Нужное приходит, когда ты его не ждёшь и даже ни на что не рассчитываешь. Удачный исход получается сам собой, «между делом», «по ходу». Сначала пришёл, потому увидел, и победил — стратегия Александра Македонского. Заранее он не загонялся. Думал о сражении, когда оказывался на поле битвы.

Самонадеянность («ложная уверенность»)

Увидел свободное место на стоянке, хотел туда поставить машину, и тут же его заняли, прямо под носом. Знакомая ситуация?

Почему так? Уверенность была, а место всё равно заняли.

Всё дело в самонадеянности. Ожидал, что «дело в шляпе» (ключевое слово — ожидал). И пролетел. Зря. Между намерением и действием («решил — сделал») не должно пройти ни секунды. Это одномоментный порыв. Если вы не подъехали к месту стоянки, а наблюдаете за ним издалека и думаете — «вот оно моё место», тут же рыбка срывается.

Успеть поставить автомобиль можно находясь в одном шаге от места, не в десяти. Надеяться на долгосрочный план не приходится. Нелинейные вычисления объясняют возникающий хаос, и надежды разваливаются. Появляются неожиданные препятствия.

Издалека кажется, что всё сделал правильно, подготовился, едешь с уверенностью и ожиданиями (действие растянуто во времени), что всё получится, а по факту получаешь обратное. Потому что думал заранее, что «дело в шляпе». Такая она — самонадеянность.

«Чем длиннее путь, больше времени он занимает, тем меньше шансов на успех».

Не надейся и не обманывай себя. Лучше пребывать в состоянии неопределённости, уверенность проявлять в последний момент.

Внимание к мыслям

Контролировать их. Переключаться на мыслеформу «пусть всё случится своевременно, лучшим способом и в нужный момент». Доверие ему (моменту) и есть вера в удачу.

Мысли главное. Те, что подкреплены делом (последовательными шагами). Когда мысль не расходится с делом во времени, тогда и получается: подумал-сделал, задумал-получил.

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