Парадокс жизни: сбывается, когда ничего не ждешь

Довольно часто наши ожидания не соответствуют тому, что мы получаем в реальности. И это больно. А чтобы не было больно и все получалось, можно попробовать поступить иначе…
Во-первых, ожидание — это контроль: замер ситуации, подведение итогов, наблюдение себя же в системе. Тут возникает парадокс — наблюдатель замыкается на себя и застревает, события повторяются.
Во-вторых, как только мы пытаемся контролировать и замерять поведение светового пучка своим наблюдением, он тут же распадается на фотоны света, меняет свои свойства. Таков мир малых взаимодействий (квантовой механики). Именно на этом уровне взаимодействуют наши мысли.
Мысленный — ожидаемый результат, как показала практика, получается противоположным. Ведь в нашем линейном восприятии «хорошо-плохо» существуют две крайности. Либо то, либо другое, третьего не дано (закон формальной логики).
Неопределённость
Лучше находиться в «состоянии неопределённости» (и «да» и «нет» одновременно).
То есть перестать пытаться овладеть ситуацией и контролировать происходящее. Это невозможно, на попытки ей овладеть, она ответит обратным противодействием (сопротивлением). «Действие рождают противодействие». Поэтому и не получается навязать своё мнение другим, ибо оно встречает непременное сопротивление и несогласие.
«Состояние неопределённости» показывает, что мнение другого человека с равной вероятностью правдиво также как и ваше. Две крайние точки взаимозаменимы (меняются местами) в разное время, эпоху, и в разных обстоятельствах. Поэтому истина недостижима. Полюса (правильно-неправильно) меняются вместе с идеями, убеждениями и верованиями.
Вера вместо надежд и ожиданий
Вера — это безусловное действие. Без надежд и сомнений в том, что следует делать. «Вижу цель, не замечаю преград». Тогда преграды исчезнут. «Дорогу осилит идущий». Вера — это когда делаешь шаг вперёд с «закрытыми глазами».
Если же фокусировать внимание на препятствиях, и оправдывать ими свои неудачи, то преграды будут возникают вновь и вновь. Система закольцовывается вокруг созданной мыслью идеи. Возникает риск попасть в замкнутый круг.
Вывод прост — «не надейся, не жди, просто следуй избранному направлению, дорога выведет куда нужно». Говорят — «всё случится само собой, лучшим способом и в нужное время».
Нужное приходит, когда ты его не ждёшь и даже ни на что не рассчитываешь. Удачный исход получается сам собой, «между делом», «по ходу». Сначала пришёл, потому увидел, и победил — стратегия Александра Македонского. Заранее он не загонялся. Думал о сражении, когда оказывался на поле битвы.
Самонадеянность («ложная уверенность»)
Увидел свободное место на стоянке, хотел туда поставить машину, и тут же его заняли, прямо под носом. Знакомая ситуация?
Почему так? Уверенность была, а место всё равно заняли.
Всё дело в самонадеянности. Ожидал, что «дело в шляпе» (ключевое слово — ожидал). И пролетел. Зря. Между намерением и действием («решил — сделал») не должно пройти ни секунды. Это одномоментный порыв. Если вы не подъехали к месту стоянки, а наблюдаете за ним издалека и думаете — «вот оно моё место», тут же рыбка срывается.
Успеть поставить автомобиль можно находясь в одном шаге от места, не в десяти. Надеяться на долгосрочный план не приходится. Нелинейные вычисления объясняют возникающий хаос, и надежды разваливаются. Появляются неожиданные препятствия.
Издалека кажется, что всё сделал правильно, подготовился, едешь с уверенностью и ожиданиями (действие растянуто во времени), что всё получится, а по факту получаешь обратное. Потому что думал заранее, что «дело в шляпе». Такая она — самонадеянность.
«Чем длиннее путь, больше времени он занимает, тем меньше шансов на успех».
Не надейся и не обманывай себя. Лучше пребывать в состоянии неопределённости, уверенность проявлять в последний момент.
Внимание к мыслям
Контролировать их. Переключаться на мыслеформу «пусть всё случится своевременно, лучшим способом и в нужный момент». Доверие ему (моменту) и есть вера в удачу.
Мысли главное. Те, что подкреплены делом (последовательными шагами). Когда мысль не расходится с делом во времени, тогда и получается: подумал-сделал, задумал-получил.