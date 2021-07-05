Парадокс жизни: сбывается, когда ничего не ждешь

Довольно часто наши ожидания не соответствуют тому, что мы получаем в реальности. И это больно. А чтобы не было больно и все получалось, можно попробовать поступить иначе…

Во-первых, ожидание — это контроль: замер ситуации, подведение итогов, наблюдение себя же в системе. Тут возникает парадокс — наблюдатель замыкается на себя и застревает, события повторяются.

Во-вторых, как только мы пытаемся контролировать и замерять поведение светового пучка своим наблюдением, он тут же распадается на фотоны света, меняет свои свойства. Таков мир малых взаимодействий (квантовой механики). Именно на этом уровне взаимодействуют наши мысли.