«А что останется после нынешнего поколения?» Цитаты Сергея Капицы о нашей действительности

Сергей Петрович Капица — популяризатор науки, бессменный ведущий телепередачи «Очевидное — невероятное», представитель великой научной династии. Его имя носит астероид Сережа, открытый 20 октября 1982 года, и остров Капицы в составе Малой Курильской гряды.

С конца 1950-х годов Капица преподавал: читал в МФТИ специальные курсы по ускорителям, а с 1964 год заведовал там кафедрой общей физики. Слоганом факультета стало его высказывание: «Собрать стадо из баранов легко — трудно собрать стадо из кошек».

К преподаванию у Капицы был свой подход. «Одной из особенностей Физтеха всегда было, что на экзаменах по физике можно было пользоваться любыми шпаргалками, учебниками, конспектами — пожалуйста! Нельзя было только советоваться с другими студентами, — рассказывал он. — Экзамен должен был выявлять не знания, а понимание. Но это требует совершенно другого подхода к уровню преподавателей, они сами должны понимать, о чем идет речь…»