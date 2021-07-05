«А что останется после нынешнего поколения?» Цитаты Сергея Капицы о нашей действительности

Сергей Петрович Капица — популяризатор науки, бессменный ведущий телепередачи «Очевидное — невероятное», представитель великой научной династии. Его имя носит астероид Сережа, открытый 20 октября 1982 года, и остров Капицы в составе Малой Курильской гряды.
С конца 1950-х годов Капица преподавал: читал в МФТИ специальные курсы по ускорителям, а с 1964 год заведовал там кафедрой общей физики. Слоганом факультета стало его высказывание: «Собрать стадо из баранов легко — трудно собрать стадо из кошек».
К преподаванию у Капицы был свой подход. «Одной из особенностей Физтеха всегда было, что на экзаменах по физике можно было пользоваться любыми шпаргалками, учебниками, конспектами — пожалуйста! Нельзя было только советоваться с другими студентами, — рассказывал он. — Экзамен должен был выявлять не знания, а понимание. Но это требует совершенно другого подхода к уровню преподавателей, они сами должны понимать, о чем идет речь…»
В 1973 году опубликована книга Капицы «Жизнь науки». Это издание послужило предпосылкой к появлению телепередачи «Очевидное — невероятное». В течение 40 лет эта программа рассказывала зрителям о том, что наука — это действительно интересно.
Высказывания Сергея Петровича, зачастую довольно резкие, не утрачивают своей актуальности. Вот лишь некоторые из них:
- «Краснобаи и баламуты до сих пор сидят на нашем телевидении. Публика — дура, как говорил Станиславский. Если бы наши каналы производили больше научно-популярных программ, публика бы их смотрела, я в этом не сомневаюсь. Мы исключаем эту область из нашей жизни и после жалуемся, что нет науки. Ее и не будет при таком отношении».
- «Общество ничего не видит, потому что его держат в состоянии глубокого гипноза. Никогда ещё народ не был таким тёмным, как сейчас. Человеку не дают шанса остановиться и осмыслить происходящее. Нескончаемые сериалы, один тупее другого, пошлая эстрада, похотливые или агрессивные фильмы, аккуратно воздействуя на подсознание, культивируют дух эгоизма и насилия. Нормальный человек за короткий промежуток времени превращается в беспринципное животное, ведущее абсолютно бессмысленную жизнь».
- «Мир погубит не атом и не рак, а жадный дурак!»
- «Если бы вместо миллиардов, которые тратятся на вооружённые силы, нашлись бы миллионы на образование и здравоохранение, то для терроризма не было бы места».
- «Не компьютер может довести человека, а интернет. Замечательный русский психолог Алексей Леонтьев сказал в 1965 году: «Избыток информации ведет к оскудению души». Эти слова должны быть написаны на каждом сайте».
- «История долгое время была «прилагательной наукой» — ее «прикладывали» к точке зрения того или иного правителя».
- «Только противоречие стимулирует развитие науки. Его надо подчеркивать, а не замазывать».
- «А что останется после нынешнего поколения? Их СМС-ки будут издавать в назидание потомкам?»
- «Руководить — это значит не мешать хорошим людям работать».
- «Костюм дисциплинирует мужчину, внутренне организует. Когда-то радиодикторы Би-Би-Си читали новости в смокингах и вечерних платьях, хотя слушатели их и не видели».
- «Культуру надо насаждать! Даже силой. Иначе нас всех ждёт крах».
- «Ничто не мешает человеку завтра стать умнее, чем он был вчера».