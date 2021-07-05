Бескомпромиссная кавказская мудрость для тех, кто несчастен в личной жизни

Почему многие люди не могут обрести счастье в личной жизни? Читайте ответы в мудрых кавказских поговорках…

Мы привыкли считать, что «стерпится — слюбится». И это самое «стерпится» — это долгий путь притирок, поиск компромиссов, взаимных уступок. Это очень сложный и болезненный процесс. Но на самом деле все не так.

Любящий человек не станет тянуть одеяло на себя, преследовать личную выгоду, гнуть свою линию. Он все поймет с первого раза и попытается максимально предотвратить любые ссоры. Если же ваши отношения буксуют, задумайтесь — возможно, это просто не ваш человек. И мучить друг друга не стоит.

«Если поля засеешь мечтами, вырастет ослиный помет».

Жестко сказано. Итальянцы предпочитают мягкий вариант: «Надежда хороша на завтрак, но не на ужин». Мечтать об идеальных отношениях можно всю жизнь. О кофе в постель. О цветах и бриллиантах. О жизни, которой кто-то пожертвует ради вас.

Но есть и реальность. В которой нужно приспосабливаться к жизни, рожать и воспитывать детей и с кем-то делить тяготы старости.

Мечтать, как говорится, не вредно. Но полезнее твердо стоять на ногах.

«Волк нор не меняет».

Стержень семьи может быть только один. Это мужчина. Именно он несет ответственность за жену и детей. И как бы ни было ему скучно и тошно в браке, у него нет никакого морального права бросать тех, кто ему доверился.

Слабый мужчина может попытаться создать новую семью. Но его ждет фиаско. Потому что счастье — не в чужих домах, а внутри нас. В той атмосфере, которую мы создаем вокруг себя.

Если выбрал девушку себе в жены, будь верным в первую очередь своему выбору — не смотри на других, не сравнивай, укрепляй то, что имеешь. Не завидуй тому, что есть у других. Веди себя достойно. Будь волком, а не овцой.

«Кто на что настроен, тот того и достоин».

Гениальная, на мой взгляд, пословица. Если настроиться на то, что все люди — предатели и изменщики, то обязательно так и произойдет. Не потому ли, что во всех своих пороках мы подозреваем и других?

Если четко понимать, что мы ждем от брака, что мы можем сами дать партнеру и какие промахи никогда ему не простим, то вполне можно рассчитывать на счастливую семейную жизнь.

Говорят, что мысли материальны. Что все, что с нами произойдет, мы изначально придумываем в своей голове…

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