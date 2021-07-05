Пришло время отпустить вчерашний день (медитация для глубокого освобождения)

Прошлое, которое, как вам кажется, сдерживает вас, это всего лишь воспоминания. Картинка, живущая только у вас в голове.

Прошлое — это не картина в музее и не портрет, на котором можно рассмотреть все его детали. Это своего рода эмоция и цепочка воспоминаний, большинство которых постепенно искажается.

Задавались ли вы вопросом, почему все то, что заставляет наше сердце биться чаще и вызывает слабость в животе, представляет собой незамысловатую фантазию о том, что и как могло бы произойти?

Если взять всю нашу жизнь в целом, почему этот опыт имеет над нами такую огромную власть? Почему вы ограничили число своих воспоминаний теми, которые вам неприятны больше всего? Разве это правдивая история вашей жизни? Или же есть и другие, ранее неисследованные измерения?

Я хочу, чтобы вы прочувствовали собственное тело и ощутили напряжение в своих костях. Ощутите тяжесть груза, который вы годами тянули на себе. Сосредоточьтесь на ощущениях в ступнях, ногах, бедрах и шее. Ощутите мышечные сокращения и то, как клетки вашего тела постоянно готовятся к продолжительной борьбе. Проникнитесь этим чувством и повторяйте себе как можно чаще: прошлое позади, есть лишь настоящее.

Прошлое осталось в прошлом, а когда мы пытаемся восстановить его кусочки без привязки к контексту, то тем самым только заставляем себя проходить через ненужные страдания. Таким образом мудрость не обрести, как и не извлечь ценный жизненный урок. Мы не добавляем ценности ни своей настоящей жизни, ни будущему, а просто лишаем себя времени. Прошлое осталось позади, а когда мы позволяем своим импульсивным мыслям говорить нам, что это было или что значило, то воруем у себя свой же опыт.

Дело в том, что каждый ваш шаг, возможность, новый знакомый и мысль о том, что вы в чем-то ошиблись, — все это делало вас тем, кем вы сегодня стали. Не стоит считать, что хорошие люди — это собирательное понятие, состоящее исключительно из хороших воспоминаний. Определить, что такое «правильно» можно, если сначала понять, что такое «неправильно». Любовь — это не просто знание о том, что такое любовь. А чтобы понять, кто вы на самом деле, сначала придется побыть тем, кем вы не являетесь.

Не порицайте свои предыдущие версии, а поблагодарите их, ведь именно они сформировали ваше будущее видение себя. Весь груз прошлой жизни был возложен на их плечи. И сейчас вы здесь лишь благодаря тому, что и как они сделали в прошлом.

Можете себе представить, если бы ваш предыдущие версии знали, что в итоге их будущая версия будет оглядываться на них назад в прошлое и обобщать их малейшие детали, которыми они даже не могут управлять?

Вы задолжали себе и своей жизни нечто большее, чем это.

Вот оно — время забыть о прошедшем, ведь прошлое давным-давно осталось позади. По сути, вам нужно просто избавиться от идеи о том, что прошлые чувства никуда не делись, хотя это не так. А также от убеждения, что у вас не одна жизнь.

Мы накладываем свое вчера на сегодня из-за чувства незавершенности, зачастую не понимая, что избавиться от него можно только если сейчас начать делать все то, что мы могли сделать еще тогда. Других вариантов нет.

Не нужно вести настолько незаметное существование, что у мира никогда не появится желания как-то нам навредить. Так мы будем ежедневно сами заставлять себя страдать, убеждая себя в том, что мы не можем начать жить из-за своих нарушенных планов в прошлом.

Храбрость, перемены и истина заключаются в том, чтобы показать себя миру и жить, несмотря ни на что.

Периодически в памяти еще будут всплывать воспоминания. Они не покидают нас, потому что мы этого не хотим. Но они медленно развеиваются по мере того, как мы занимаем свой разум чем-то более увлекательным, интересным и стоящим нашего внимания.

Мы продолжаем стоять в руинах, возводя на их месте наши новые города.

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