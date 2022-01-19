Ясновидящий Кшиштоф Яцковский: сеанс прямого видения на ближайшие перспективы.

Как стало очевидно еще в декабре 2021-го года, какой-то непонятный и совершенно немыслимый глобальный геополитический кризис продолжает нарастать. Дошло уже до того, что какие-то чокнутые генералы в РФ начали пугать NATO ограниченной ядерной войной, то есть применением тактического ядерного оружия. США в свою очередь только вчера выдвинули в море четыре АУГ и на данный момент   у Пентагона развернута половина, как минимум, авианесущего флота, чего не было отродясь.
Закончится всё это может превращением в стекло огромных районов местности, преимущественно в районе Москвы, но весь мир при этом так же будет страдать.  Такова глобальная ядерная доктрина: воюющие стороны нанесут удары не только друг по другу, но сразу по всем потенциальным противникам, чтобы в постапокалиптическом мире   не было силы, претендующей на какое-то мировое господство, завоеванное чужими руками.
  Как все обернется  не знают не только политологи, но даже, скорее всего высокопоставленные военные разведчики, поэтому сейчас самое время послушать, что говорят сенситивы. И вчера вечером с прогнозом по ситуации вступил любимый ясновидящий поляков пан Кшиштоф Яцковский, одно из недавних  пророчеств которого начало сбываться  – огромные флоты пошли бороздить моря. Дайджест выступления сделал пан gbkEmilgbk, за что ему от всего мирового сообщества отдельный респект. Итак:

…Все происходящее сейчас подсказывает мне, что мы будем все больше и больше запутываться, что хаос будет усиливаться и еще не скоро достигнет своего апогея – особенно в том, что касается грядущей новой чумы.  Надо к этому подготовиться, поскольку с ростом заражений будут внезапные решения. Может быть очень большой медицинский хаос, связанный с грядущим – это все будет только ухудшаться.

Меня спрашивают – а что будет с биржами? Что касается фондового рынка, то никакого экстраординарного краха я не вижу. Скорее речь будет идти о кризисе ресурсов, причем кризисе преднамеренном. Его задача сделать так, чтобы технологические вещи стали очень дорогими. Именно сырьевой кризис останется с нами навсегда и большая часть общества не будет иметь доступа к технологиям и сырьевой кризис будет жестко поддерживаться правительствами. И это – ключ к новой реальности. 

В этом году военная проблема, о которой я много раз предупреждал и которая зрела где-то глубоко под ковров вырвется, наконец, на поверхность.  Есть как бы два фронта, о которых мы знаем. Первый – это Россия и Украина, переговоры Москвы и NATO, а так же связанные с этим проблемы. Формально и официально эти переговоры касаются Украины, но реально там обсуждается главный фронт, которым является Ближний Восток.  Сейчас идет попытка договориться  о сферах влияния и есть  вероятность, что все это выйдет из-под контроля и одна из сторон начнет что-то нервно делать. Еще в начале прошлого года я сказал, что всё начнется с двух независимых конфликтов в мире, один из которых и разгорится.

Меня так же просят уточнить о безлюдной части Польши, поскольку ранее я говорил, что  юго-восточная зона и частично восточная – северо-восточная зона будет пустующей, почти что без населения.  Понимаю, что я говорю сейчас какие-то экстремальные вещи, но там будут районы, где приедут поселенцы, смогут забирать земли и даже взять дома и жить в них. И что-то подобное будет так же на юге Испании. Но чем это будет вызвано я не знаю. 

Когда я увидел все это в первый раз, мне казалась, что это будет чума, которая опустошит нашу страну и приведет к дестабилизации не только нас. Но сейчас  можно думать о какой-то военной дестабилизации, даже о радиации, либо будет даже какой-то совершено неожиданный элемент – какой-то катаклизм. Я не вижу точку, в которой все это происходит, но могу сказать, что на востоке Польши будет как некая тренировочная площадка, на которой будет собрано огромное количество военных, среди которых не будет польских.  И еще я вижу, что, когда нечто произойдет,  очень и очень много людей придут туда и отдадут какие-то свои материальные ценности, отдадут от чистого сердца. Но что же должно произойти, чтобы возникла такая ситуация? Я вижу эти сцены как бы после события, но самого события не вижу.

Все еще так же возможно, что это будет какая-то новая пандемическая волна, которая полностью нарушит наш государственный порядок.  Нас ждет закрытие школ, производств, компаний, но это будет уже даже не столько из-за чумы, сколько из-за того, что произойдет, наверное, в первое полугодие 2022-го.  В этом году нас вообще многое смутит, и мы будем воспринимать тот факт, что из-за этих простоев государство в некоторых отраслях перестанет функционировать, что вызовет еще более глубокую инфляцию и ценовой хаос. И хотя всех сейчас беспокоит эта инфляция  –  на мой взгляд это еще очень хорошая ситуация, поскольку, цены хоть и высокие, но товары есть. Но дальше начнутся товарные недостатки, которые затянутся на многие месяцы. Особенно это коснется технологичных товаров, которые будут или страшно дороги, или вообще недоступны. 

Наконец, меня спрашивают – где лучше переждать это неспокойное время? Думаю, что Латинская и Южная Америка будут самыми безопасными местами в мире на этот период. Чили, Парагвай, Уругвай, даже Венесуэла. Так же вы спрашиваете когда это всё закончится? В обозримом будущем не закончится. Все только начинается.

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