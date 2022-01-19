Ясновидящий Кшиштоф Яцковский: сеанс прямого видения на ближайшие перспективы.

Как стало очевидно еще в декабре 2021-го года, какой-то непонятный и совершенно немыслимый глобальный геополитический кризис продолжает нарастать. Дошло уже до того, что какие-то чокнутые генералы в РФ начали пугать NATO ограниченной ядерной войной, то есть применением тактического ядерного оружия. США в свою очередь только вчера выдвинули в море четыре АУГ и на данный момент у Пентагона развернута половина, как минимум, авианесущего флота, чего не было отродясь.

Закончится всё это может превращением в стекло огромных районов местности, преимущественно в районе Москвы, но весь мир при этом так же будет страдать. Такова глобальная ядерная доктрина: воюющие стороны нанесут удары не только друг по другу, но сразу по всем потенциальным противникам, чтобы в постапокалиптическом мире не было силы, претендующей на какое-то мировое господство, завоеванное чужими руками.

Как все обернется не знают не только политологи, но даже, скорее всего высокопоставленные военные разведчики, поэтому сейчас самое время послушать, что говорят сенситивы. И вчера вечером с прогнозом по ситуации вступил любимый ясновидящий поляков пан Кшиштоф Яцковский, одно из недавних пророчеств которого начало сбываться – огромные флоты пошли бороздить моря. Дайджест выступления сделал пан gbkEmilgbk, за что ему от всего мирового сообщества отдельный респект. Итак:

…Все происходящее сейчас подсказывает мне, что мы будем все больше и больше запутываться, что хаос будет усиливаться и еще не скоро достигнет своего апогея – особенно в том, что касается грядущей новой чумы. Надо к этому подготовиться, поскольку с ростом заражений будут внезапные решения. Может быть очень большой медицинский хаос, связанный с грядущим – это все будет только ухудшаться.

Меня спрашивают – а что будет с биржами? Что касается фондового рынка, то никакого экстраординарного краха я не вижу. Скорее речь будет идти о кризисе ресурсов, причем кризисе преднамеренном. Его задача сделать так, чтобы технологические вещи стали очень дорогими. Именно сырьевой кризис останется с нами навсегда и большая часть общества не будет иметь доступа к технологиям и сырьевой кризис будет жестко поддерживаться правительствами. И это – ключ к новой реальности.

В этом году военная проблема, о которой я много раз предупреждал и которая зрела где-то глубоко под ковров вырвется, наконец, на поверхность. Есть как бы два фронта, о которых мы знаем. Первый – это Россия и Украина, переговоры Москвы и NATO, а так же связанные с этим проблемы. Формально и официально эти переговоры касаются Украины, но реально там обсуждается главный фронт, которым является Ближний Восток. Сейчас идет попытка договориться о сферах влияния и есть вероятность, что все это выйдет из-под контроля и одна из сторон начнет что-то нервно делать. Еще в начале прошлого года я сказал, что всё начнется с двух независимых конфликтов в мире, один из которых и разгорится.