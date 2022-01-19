Ясновидящий Кшиштоф Яцковский: сеанс прямого видения на ближайшие перспективы.

…Все происходящее сейчас подсказывает мне, что мы будем все больше и больше запутываться, что хаос будет усиливаться и еще не скоро достигнет своего апогея – особенно в том, что касается грядущей новой чумы. Надо к этому подготовиться, поскольку с ростом заражений будут внезапные решения. Может быть очень большой медицинский хаос, связанный с грядущим – это все будет только ухудшаться.
Меня спрашивают – а что будет с биржами? Что касается фондового рынка, то никакого экстраординарного краха я не вижу. Скорее речь будет идти о кризисе ресурсов, причем кризисе преднамеренном. Его задача сделать так, чтобы технологические вещи стали очень дорогими. Именно сырьевой кризис останется с нами навсегда и большая часть общества не будет иметь доступа к технологиям и сырьевой кризис будет жестко поддерживаться правительствами. И это – ключ к новой реальности.
В этом году военная проблема, о которой я много раз предупреждал и которая зрела где-то глубоко под ковров вырвется, наконец, на поверхность. Есть как бы два фронта, о которых мы знаем. Первый – это Россия и Украина, переговоры Москвы и NATO, а так же связанные с этим проблемы. Формально и официально эти переговоры касаются Украины, но реально там обсуждается главный фронт, которым является Ближний Восток. Сейчас идет попытка договориться о сферах влияния и есть вероятность, что все это выйдет из-под контроля и одна из сторон начнет что-то нервно делать. Еще в начале прошлого года я сказал, что всё начнется с двух независимых конфликтов в мире, один из которых и разгорится.
Меня так же просят уточнить о безлюдной части Польши, поскольку ранее я говорил, что юго-восточная зона и частично восточная – северо-восточная зона будет пустующей, почти что без населения. Понимаю, что я говорю сейчас какие-то экстремальные вещи, но там будут районы, где приедут поселенцы, смогут забирать земли и даже взять дома и жить в них. И что-то подобное будет так же на юге Испании. Но чем это будет вызвано я не знаю.
Когда я увидел все это в первый раз, мне казалась, что это будет чума, которая опустошит нашу страну и приведет к дестабилизации не только нас. Но сейчас можно думать о какой-то военной дестабилизации, даже о радиации, либо будет даже какой-то совершено неожиданный элемент – какой-то катаклизм. Я не вижу точку, в которой все это происходит, но могу сказать, что на востоке Польши будет как некая тренировочная площадка, на которой будет собрано огромное количество военных, среди которых не будет польских. И еще я вижу, что, когда нечто произойдет, очень и очень много людей придут туда и отдадут какие-то свои материальные ценности, отдадут от чистого сердца. Но что же должно произойти, чтобы возникла такая ситуация? Я вижу эти сцены как бы после события, но самого события не вижу.
Все еще так же возможно, что это будет какая-то новая пандемическая волна, которая полностью нарушит наш государственный порядок. Нас ждет закрытие школ, производств, компаний, но это будет уже даже не столько из-за чумы, сколько из-за того, что произойдет, наверное, в первое полугодие 2022-го. В этом году нас вообще многое смутит, и мы будем воспринимать тот факт, что из-за этих простоев государство в некоторых отраслях перестанет функционировать, что вызовет еще более глубокую инфляцию и ценовой хаос. И хотя всех сейчас беспокоит эта инфляция – на мой взгляд это еще очень хорошая ситуация, поскольку, цены хоть и высокие, но товары есть. Но дальше начнутся товарные недостатки, которые затянутся на многие месяцы. Особенно это коснется технологичных товаров, которые будут или страшно дороги, или вообще недоступны.
Наконец, меня спрашивают – где лучше переждать это неспокойное время? Думаю, что Латинская и Южная Америка будут самыми безопасными местами в мире на этот период. Чили, Парагвай, Уругвай, даже Венесуэла. Так же вы спрашиваете когда это всё закончится? В обозримом будущем не закончится. Все только начинается.