Спутник NASA снова увидел возле Солнца необъяснимый объект.

Как сообщают сегодня многие уфологические ресурсы, 14-15 января 2022 года спутник SDO AIA 94 зафиксировал огромный черный объект, который становится виден во время очередной солнечной вспышки:
Те же самые снимки NASA, смонтированные другой командой:
Объект фигурирует на ВСЕХ снимках, поэтому это не артефакт. Венера и Меркурий так же исключены, поскольку они сейчас в другой области неба. В таком случае возникает вопрос: а что это?
 Для начала было бы неплохо определить размеры объекта, что, конечно, не сильно возможно, поскольку расстояние до него мы не знаем:

Если предположить, что объект находится рядом с Солнцем, как кажется, то его размер будет сопоставим с размером Земли. Если объект находится ближе к спутнику, то его размеры сопоставимы с Луной, а если дальше – то эта штука может быть и размером с Юпитер.

Однако, поскольку вспышка объект как бы оттеняет, то скорее всего правильные первые два варианта и размеры этого космического скитальца колеблются между размерами Земли и Луны. Может быть и гораздо меньше – в зависимости от дистанции до спутника.  
Уфологи в один голос кричат, что эта штука непременно является космическим кораблем, что совершенно не факт. Это может быть и Нибиру, и один из её спутников:


¿Este fenómeno de los “2 soles” les ha salido en grabaciones de su móvil? #SDV #SiguemeYTeSigo pic.twitter.com/Zh0JhUvD6P
— XendraTV (@TvXendra) January 10, 2022

Еще это может быть “блик камеры”, умело прячущийся за облаками:


Grabado en Filipinas en el verano de 2021  ¿Ves lo mismo que yo? #SDV #SiguemeYTeSigo pic.twitter.com/bxPFK0EyLl
— XendraTV (@TvXendra) January 8, 2022

Как видим,  какие-то странные объекты в небе какие-то люди снимают регулярно, причем-все чаще и чаще, при этом остальные люди этих объектов в упор не видят. Почему? Возможно, что ответ на этот вопрос дает смена состава химтрейлов, которая случилась в последние пару лет:


Una sombra entre el objeto que la proyecta y la luz que la provoca, no cumple leyes físicas

Un genocidio encubierto bajo aparente vapor de agua
Denigra a las mentes inquietas pic.twitter.com/H5oiJ7roUE
— Selv@Negr@ (@selvanegra400) January 5, 2022

Как обратили внимание многие конспирологи, химтрейлы стали сильнее отражать свет, в результате чего он них начала появляться тень. А дальше, когда отражающий элемент равномерно распределится в атмосфере, небо выглядит как-то так:

Кроме того, мы объективно наблюдаем рост сейсмической активности, которая с каждым годом все больше и не думает останавливаться. Возможно, конечно, что на это есть и какая-то геологическая причина, но еще более вероятна причина космическая – какая-то метаморфоза гравитационных и прочих полей. 
С Солнцем тоже что-то не так – оно обгоняет свой цикл. Опять же – необъяснимая пандемия и метания по этому поводу правительств. Наконец – вдруг резко нарисовавшаяся угроза ядерной войны, о которой уже лет тридцать как все благополучно забыли.  Всё это позволяет думать, что какие-то перемены в небе люди узрят довольно скоро, так что следим за развитием событий. 

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