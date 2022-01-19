Спутник NASA снова увидел возле Солнца необъяснимый объект. Как сообщают сегодня многие уфологические ресурсы, 14-15 января 2022 года спутник SDO AIA 94 зафиксировал огромный черный объект, который становится виден во время очередной солнечной вспышки: Те же самые снимки NASA, смонтированные другой командой: Объект фигурирует на ВСЕХ снимках, поэтому это не артефакт. Венера и Меркурий так же исключены, поскольку они сейчас в другой области неба. В таком случае возникает вопрос: а что это? Для начала было бы неплохо определить размеры объекта, что, конечно, не сильно возможно, поскольку расстояние до него мы не знаем:Если предположить, что объект находится рядом с Солнцем, как кажется, то его размер будет сопоставим с размером Земли. Если объект находится ближе к спутнику, то его размеры сопоставимы с Луной, а если дальше – то эта штука может быть и размером с Юпитер.Однако, поскольку вспышка объект как бы оттеняет, то скорее всего правильные первые два варианта и размеры этого космического скитальца колеблются между размерами Земли и Луны. Может быть и гораздо меньше – в зависимости от дистанции до спутника. Уфологи в один голос кричат, что эта штука непременно является космическим кораблем, что совершенно не факт. Это может быть и Нибиру, и один из её спутников:¿Este fenómeno de los “2 soles” les ha salido en grabaciones de su móvil? #SDV #SiguemeYTeSigo pic.twitter.com/Zh0JhUvD6P— XendraTV (@TvXendra) January 10, 2022Еще это может быть “блик камеры”, умело прячущийся за облаками:Grabado en Filipinas en el verano de 2021 ¿Ves lo mismo que yo? #SDV #SiguemeYTeSigo pic.twitter.com/bxPFK0EyLl— XendraTV (@TvXendra) January 8, 2022Как видим, какие-то странные объекты в небе какие-то люди снимают регулярно, причем-все чаще и чаще, при этом остальные люди этих объектов в упор не видят. Почему? Возможно, что ответ на этот вопрос дает смена состава химтрейлов, которая случилась в последние пару лет:Una sombra entre el objeto que la proyecta y la luz que la provoca, no cumple leyes físicasUn genocidio encubierto bajo aparente vapor de aguaDenigra a las mentes inquietas pic.twitter.com/H5oiJ7roUE— Selv@Negr@ (@selvanegra400) January 5, 2022Как обратили внимание многие конспирологи, химтрейлы стали сильнее отражать свет, в результате чего он них начала появляться тень. А дальше, когда отражающий элемент равномерно распределится в атмосфере, небо выглядит как-то так:Кроме того, мы объективно наблюдаем рост сейсмической активности, которая с каждым годом все больше и не думает останавливаться. Возможно, конечно, что на это есть и какая-то геологическая причина, но еще более вероятна причина космическая – какая-то метаморфоза гравитационных и прочих полей. С Солнцем тоже что-то не так – оно обгоняет свой цикл. Опять же – необъяснимая пандемия и метания по этому поводу правительств. Наконец – вдруг резко нарисовавшаяся угроза ядерной войны, о которой уже лет тридцать как все благополучно забыли. Всё это позволяет думать, что какие-то перемены в небе люди узрят довольно скоро, так что следим за развитием событий. Источник