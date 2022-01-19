Люди – это еда для монстра-телепата с Нептуна? Сегодня на godlikeproductions.com был выложен старенький ролик про девочку-телепата, которая под строгим присмотром экспертов-ученых угадывала цифры. Ролик хотя и познавательный, на самом деле таких экспериментов всегда было много и люди в них на камеру откалывали реальные чудеса. В частности, во времена Холодной войны один крутой британский сенститив свободно просматривал содержимое подземных военных объектов СССР, внутрь которых нельзя было заглянуть со спутника. И когда после развала СССР американцы получили допуск на объект – в Пентагоне были очень удивлены точностью рисунков экстрасенса. К сожалению, такие случаи попадают в СМИ очень редко и по каким-то непонятным причинам вся информация подобного рода строго контролируется и не сильно афишируется. Но, вернемся к форуму и ролику. Как-то совершенно неожиданно и для нас, и для других посетителей темы, под роликом отписался человек, скорее всего обладающий феноменальными сенситивными навыками и заставляющий под совершенно другим углом посмотреть на пандемию и всю суету вокруг неё: Я могу делать то же самое. Требуется какое-то время, чтобы изучить колебательные модели мозга и преобразовать аурикулярное поле в число. Я проделывал такие фокусы со своим сыном годами, пока ему не исполнилось 18. Так же играл в подобные игры с коллегами и даже видел, как они пытаются жульничать и начинают менять задуманное число в уме. Мы все телепаты, в той или иной степени. И что меня давно беспокоит – это телепатическая атака из другого мира. Я всегда говорил людям в течение многих лет, что регулярные пандемии каждые 100 лет или около того — это системные акты кормления. Люди – это как бы еда для очень мощного телепата, существа из другого мира, обитающего в темной области планеты Нептун.Это мировой энергетический паразит с продолжительностью жизни в тысячи лет. Его кожа синего цвета. Он может уничтожить целые миры, если потребуется, но это лишит его еды. Поэтому специально для него устраивают время от времени войны и пандемии, чтобы кормить его как бы порциями. И мне вот сейчас интересно – может все эти прививки и химиотрассы – это попытка заткнуть ему глотку, остановив цикл питания? Как можно видеть – чувак отписался о-о-чень неоднозначный, одним махом объяснивший и химтрейлы, и пандемию, может быть даже и CERN, который на самом деле является какой-то стреляющей по Нептуну пушкой.Причем, что интересно: накануне Великой пандемии в прокат вышел странный фильмчик ТИТАН, по сюжету которого DARPA, NASA и родственные конторы создали геномутанта, который мог плавать в жидком азоте и жить на одном из спутников Сатурна:Нептун, конечно, не Титан, но, начиная с Юпитера природа на планетах приблизительно одинаковая: моря из жидкого азота, торосы из металлического водорода, дожди из метана и так далее. И если предположить, что в районе Нептуна реально обитает какой-о Ктулху или гигантский Кракен, то грохнуть его может только чувак с такими модификациями. Прибыть туда с водородной бомбой и стать шахидом.В общем, информацию от господина 73812136 мы не можем ни опровергнуть, ни подтвердить, но “единую теорию всего” он выдвинул очень оригинальную. Может быть оно действительно если не прямо так, как он расписал, то как-то и где-то в этом роде. Может быть этот Ктулху с Нептуна как-то и управляет начальниками, которые, начиная войны, обеспечивают его питанием. Наверное, от автора будет еще интересная информация по этому поводу, так что следим за обновлениями GLP и – за развитием других не менее интересных событий. Источник