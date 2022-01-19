Что “гости из будущего” обещают на 2022-й год? На протяжении последних нескольких лет в мире появился набирающий силу тренд с какими-то “гостями из будущего”, которых, по легенде, забросило в хрен знает какой-то там год, из которого они благополучно вернулись и начали вещать на TikTok или каких-то других платформах.Мы, конечно, здоровые на голову люди и прекрасно понимаем, что не все могут зарабатывать на китайских хостах, показывая голые сиськи, поэтому кому-то приходится изворачиваться, показывая что-то другое или демонстрировать неординарный ход мысли, как это делают “путешественники во времени”. Однако. Во-первых, “гости из будущего” – это очень удобная штука заявить о своих планах для разных иллюминатов или еще более тайных обществ. Информировать массы о своих планах от них требуют правила, поэтому – почему бы и нет? Все равно никто не поверит. Во-вторых, не обязательно видеть в “гостях из будущего” коммерческий интерес. Вещать может какой-то шизофреник или блаженный, через которого, как сквозь астропата говорят какие-то серьезные силы. Или может быть какого-то чувака похитили инопланетяне, промыли ему мозги и он вдруг заговорил. Другими словами могут быть разные варианты, поэтому даты и события, которые называют “путешественники во времени” нужно иметь в виду и в той или иной степени использовать их в аналитике. А на 2022-й год “гости из будущего” вангуют следующее: а) В конце 2021-го – начале 2022-го года несколько человек получат сверхспособности, которые объяснят экстремальной энергией Солнца.б) 15 марта 2022 года произойдет извержение вулкана, которое создаст облако пепла вокруг половины мира.в) 19 апреля появится новый штамм Covid, который назовут ОМЕГа и он будет гораздо хуже всех остальных версий.г) 28 июня 2022 года пропадет самолет, который благополучно совершит посадку через… приблизительно один месяц. Все пассажиры будут утверждать, что полет длился по расписанию, то есть 3 часа. д) В августе-сентябре 2022 года NASA сообщит об официальном контакте с некоей цивилизацией. По информации одного из “гостей из будущего” это будет подземная цивилизация. Другой говорит, что это будет цивилизация с зеркальной копии Земли, которая спрятана от нас за Солнцем. Третий утверждает, что нужно ждать в гости инопланетян, которые начнут воевать друг с другом.е) В сентябре 2022-го в океане будет обнаружено самое крупное существо на планете. Оно будет в четыре раза больше самого здоровенного кита и его назовут Серый Кракен или как-то так. По версии другого “путешественника” это будет просто контакт с Атлантидой. В общем, ребята на TikTok жгут не по детски и обещают, что год будет веселым. Насколько серьезны эти обещания мы не знаем, но что нас заинтриговало – это появление каких-то людей со сверхспособностями, которых один из тик-токеров ванговал сначала на октябрь 2021-го, потом свой ванг слегка перенес. Дело в том, что аномальную активность Солнца мы как раз и наблюдаем, в то время как христианские пасторы сообщают об откровениях, согласно которым на Земле нужно ждать появления двух Свидетелей, которые придут обличать Зверя уже прямо вот-вот. Два Свидетеля – это эсхатологические герои из Откровения Иоанна Богослова, пророки, появляющиеся в 3—11 стихах 11 главы книги. По хронологии Откровения, Свидетели появляются между звучанием 6-й и 7-й труб. Их пророческая деятельность продолжается 1260 дней и завершается гибелью от Зверя из бездны. Согласно распространённым трактовкам, свидетели символизируют Еноха и Илию или Моисея и Илию. И они будут обладать сверхспособностями, взмахом руки уничтожая целые армии. Интересно так же упоминание “гостями из будущего” взрыва некоего вулкана. Дело в том, что Ла Пальма, которая всех страшно испугала, по какой-то фантастической причине начала свою работу практически в день осеннего равноденствия, а закончила – в день зимнего солнцестояния. Поэтому в день весеннего равноденствия Кумбре-Вьеха определено бахнет, так что следим за развитием событий. Источник