Новое археологическое открытие снова пошатнуло «историческую науку». История так называемого “средневековья” давно вызывает очень и очень много вопросов у конспирологов и сторонников альтернативной точки зрения на историю.Первым и самым наглядным примером нестыковки истории официо с реальностью были и остаются размеры так называемых “средневековых доспехов”, в которые не влезет даже человек среднего роста. Традиционно это объясняли “плохим питанием” людей того времени, что, конечно же, идиотизм чистой воды. Может быть какие-то крепостные где-то и кушали плохо, но у феодалов с едой было все нормально. Дальше, по мере того, как люди вникали в тему, доспехи вызывали вопросов все больше, в частности выяснилось, что нигде, ни в одной коллекции мира нет доспеха, побывавшего в бою – то есть со следами повреждений и ремонта. Так же вызывают вопросы технологии, используя которые все эти железячки сделали, поскольку некоторые элементы лат современные кузнецы без использования станков не могут повторить. Второе направление исследований – средневековые как бы фортификации, на которых есть следы времени, о нигде нет следов штурма – следов копоти, потеков смолы, застрявших в кирпиче ядер и так далее. Причем некоторые фортификации сами по себя являются чудом природы: одни построены там, где охранять нечего в принципе, другие вообще невозможны для технологий соответствующего времени, а третьи вызывают вопросы своей архитектурой – в частности крепости-звезды, форма которых продиктована непонятно чем. И вот, сегодня dailymail.co.uk сообщают об очередном чуде “средневековья”, касающегося размеров рыцарских коней, на которых в наше время катаются детишки:Словосочетание «средневековый боевой конь» может вызвать в воображении образ высоких, величественных зверей, фыркающих и топающих ногами, но на самом деле они были не крупнее современных пони.К такому выводу пришли эксперты Эксетерского университета, которые проанализировали лошадиные останки из 171 различных английских археологических памятников, датируемых 300–1650 годами нашей эры.Размер лошади измеряется в старомодной единице длины, известной как ладонь, которая сегодня стандартизирована таким образом, что одна ладонь равна четырем дюймам или 10.6 сантиметрам. Измерения роста лошадей (и других представителей семейства лошадиных) производятся от земли до верхней части «холки», гребня между лопатками. Чтобы лошадь считалась лошадью, она должна быть не менее 14,2 ладони (4 фута 10 дюймов) в высоту.Исследователи обнаружили, что лошади ростом 15–16 ладоней (5–5 футов 4 дюйма) — размером с современных скаковых лошадей были «действительно очень редки» даже в королевских конюшнях.Вместо этого скакуны английских рыцарей часто были меньше 14,2 ладони в высоту, а это означает, что сегодня они будут классифицироваться как пони, а не как лошади.Это очень далеко от страшных зверей ростом 17–18 ладоней (5 футов 8 дюймов – 6 футов), которые обычно используются, что играть средневековых боевых коней в исторических драмах.Таким образом с одной стороны все как бы складывается: в темном средневековье жили маленькие люди, которые катались на маленьких лошадях. Но тут же возникает два вопроса. Во-первых, почему доспехи в коллекциях музеев рассчитаны на каких-то гигантов тяжеловозов, каких не было даже в королевских конюшнях?Во-вторых, у лошадей с питанием тоже было, наверное, что-то не так, раз они плохо росли? Но что? была какая-то неправильная трава? Или было мало травы? Но тогда откуда есть торф и чернозем?Официальная историческая наука молчит по этому поводу и потому одним из объяснений может быть, например, теория Плоской земли, под куполом которой в средневековье был полный бонсай. То есть какие-то смотрящие за космическими теплицами садоводы откачали под куполом давление и все в огородах измельчало. А сейчас давление немного повысили – и рост всего стал побольше. Вторая версия – космический аттракцион Парк Планета Земля, на котором в темном средневековье туристов развлекала другая модель биороботов. Сейчас технологии как-то продвинулись и роботы стали побольше, но иногда археологи находят в земле остатки винтажных моделей.Какая версия более правильная нам трудно сказать, тем более что в случае аттракциона форма манежа не очень важна: даже если девочка скачет на шаре – она все равно живет в цирке. Более важный на наш взгляд вопрос тут не форма Земли, а время окончания гастролей бродячих артистов. Успокаивает на этот счет только надпись на кольце Соломона про то, что все проходит, и потому этот цирк когда-нибудь тоже пройдет, так что следим за развитием событий. Источник