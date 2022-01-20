«Всю жизнь на цыпочках не простоишь»: 15 жестких формул Михаила Лабковского Психолог Михаил Лабковский в отличие от толерантных коллег, не смягчает удар и не скругляет углы. В основе его метода лежит постулат: нужно делать только то, что хочется. Как так? А как же чувство долга, с духовный рост через страдания или привычка жить «через не могу»?Тем не менее, он смог спасти от распада сотни семей, а его книга «Хочу и буду: принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым», издана тиражом более миллиона экземпляров.Говорят, что в школе и институте он был «твердым троечником». Но стал бизнесменом-отличником, написав бестселлер. С его особым взглядом на жизнь можно не согласиться, но обратить внимание, как мне кажется, — стоит.«Прими себя целиком, ты не туша на столе мясника, который выбирает кусочки поаппетитнее».«Людей не любят за то, что они прогибаются. Это еще больше усугубляет ситуацию. Ты будешь для партнера просто пустым местом, если про тебя нельзя сказать, кто ты, что ты и что ты любишь на завтрак».«Никогда не надо общаться с женатыми мужчинами. Рыбой торгуют в рыбном магазине, мясом — в мясном. Не теряйте времени. Женатому мужчине не нужна жена, у него дома одна уже есть».«Никому не нужен тот, кто не нужен самому себе. Всё просто: есть он — такой, какой есть. И есть вы — такая, какая есть. Вам или хорошо вместе, или надо разойтись. Причём лучше до того, как вы взяли ипотеку и родили троих детей».«Ни красота, ни любовь не требуют жертв. А если требуют, это точно не ваша история. Валите. Нет такой цели, ради которой стоит что-то терпеть в отношениях».«Что касается молодых, успешных и красивых женщин, которые не могут найти себе пару, потому что у них, мол, планка высокая, — это неспособность к отношениям и страх перед ними».«Надо с головой разбираться, а не с женихами. Когда женщина говорит: «Я любила», — это часто история не про любовь. Это история про драгдилера, который поставляет ей необходимые страдания. А здоровая любовь — это про то, насколько ты счастлив».«Самая главная проверка отношений: если после первого свидания, парень/девушка не звонит, «пропадает», то здоровая, НЕ невротическая реакция — сразу же потерять интерес к этим отношениям. Но нет! Для невротика — это начало большой любви».«Нормальный человек не продолжает отношения, в которых его не уважают. Впрочем, он их даже и не начнёт».«Важно не делать шагов навстречу к человеку, который не делает их в ответ. Каким бы дорогим он ни был — не надо лишней инициативы. Никакой! Вы теряете свою значимость в глазах человека, к которому липнете и, что гораздо страшнее, в своих собственных глазах».«В семье оба человека друг другу для радости. Если человек видит в другом не счастье, а агрегат для выполнения определённых функций, то это финиш».«Любая — и я подчеркиваю это — любая женщина, которая годами сидит дома и занимается только хозяйством и детьми, деградирует. Это неизбежно. И заметьте: изначально мужчина ни на чём не настаивал, это женщина с радостью, хлопая в ладоши, решила сидеть дома».«Не надо думать о том, что происходит с мужчинами. Вы не их мама и не их лечащий врач. Смотрите в свою тарелку. Нравится — берите. Не нравится — до свидания. Если вам не нравится, как ведет себя мужчина, не надо искать оправданий его поведению».«Если ты всю жизнь заказывала пиццу в соседнем кафе, а он любит высокую кухню, не вставай к плите и не покупай кулинарные книги. Он любит высокую кухню? Прекрасно, пусть приготовит тебе соловьиные язычки под соусом бешамель».«Я не встречал ни одну женщину, которая бы считала, что шпильки (особенно зимой) — это удобно и практично. Чем больше в образе слышится: «Посмотри на меня, я прекрасна, возьми же меня», — тем больше вероятность, что ваши отношения окажутся совсем не тем, о чем вы мечтали».Древние полководцы говорили: «Делай что должно, и будь что будет»; современный полководец от психологии внес поправку: делай как хочешь — и будь что будет.По сути рекомендации Лабковского — это вектор, согласно которому каждый должен первым делом позаботиться о себе, тогда он и другим жизнь не отравит. Это как инструкция по безопасности в самолете: сначала наденьте кислородную маску на себя, а потом на ребенка. Потому что от задыхающегося взрослого толку немного.Принимать их или нет — решать каждому. Но одна рекомендация Мастера, на мой взгляд, бесспорна.«Научиться хотеть можно в любом возрасте. Учиться, как будто вам год от роду и вас первый раз спрашивают: «Чего ты хочешь?» Учиться хотеть, как дети учатся ходить». Источник