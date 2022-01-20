Попал в прошлое на 17 лет и вернулся обратно

Несмотря на протест диспетчера, она все же прошла и обнаружила, что взломщик принимает душ. Поговорив с ним, Кэти сказала, что он очень похож на Джона, и они словно вновь муж и жена. Но умом женщина понимала, что это не может быть правдой. Тогда Джон рассказал свою историю, которой и поделился со зрителями ютуб-канала.
Мужчина поведал, что прибыл из 1987 года. Там он работал инженером у частного предпринимателя, и однажды он встретил свою копию из будущего. Он узнал, что ему нужно вернуться в 2018 год и рассекретить спрятанные на заднем дворе его дома документы. Он не сказал, как он переместился в будущее, и что за документы ему нужно было получить. Джон объяснил, что эти документы секретные, у него могут быть проблемы с правительством, поэтому он вынужден скрывать лицо и имя.
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Однако мужчина уверен, что мир должен увидеть эти документы, ведь они очень важны. Что находится в этом сейфе, он так и не объяснил. Однако пользователи сети неоднозначно восприняли его откровения. Многие посчитали, что подделать звонок в 911 не составляет труда. Кроме того, никаких весомых доказательств нет.
Другие же комментаторы посчитали, что он может быть не путешественником во времени, а участником программы клонирования. В любом случае, обе версии кажутся странными.