Попал в прошлое на 17 лет и вернулся обратно

Очень странная и необъяснимая история произошла с героем видео на канале ApexTV. Мужчина признался, что прибыл из 1987 года в 2018 год, но оказалось, что он здесь скончался еще 17 лет назад. В истории есть свидетели…



Все началось с того, что Кэти, вдова Джона, позвонила в 911 и сообщила о взломе своего дома. сотрудники полиции попросили ее оставаться в комнате и не паниковать, но затем женщина вдруг сказала, что в дом попал ее муж. Единственная проблема, что она уже 17 лет вдова… Тогда сотрудники полиции стали спрашивать у женщины, как он выглядит, похож ли на Джона, на что она ответила, что он выглядит точно, как ее супруг в молодости.

Несмотря на протест диспетчера, она все же прошла и обнаружила, что взломщик принимает душ. Поговорив с ним, Кэти сказала, что он очень похож на Джона, и они словно вновь муж и жена. Но умом женщина понимала, что это не может быть правдой. Тогда Джон рассказал свою историю, которой и поделился со зрителями ютуб-канала.

Мужчина поведал, что прибыл из 1987 года. Там он работал инженером у частного предпринимателя, и однажды он встретил свою копию из будущего. Он узнал, что ему нужно вернуться в 2018 год и рассекретить спрятанные на заднем дворе его дома документы. Он не сказал, как он переместился в будущее, и что за документы ему нужно было получить. Джон объяснил, что эти документы секретные, у него могут быть проблемы с правительством, поэтому он вынужден скрывать лицо и имя.

Время.pixabay.com

Однако мужчина уверен, что мир должен увидеть эти документы, ведь они очень важны. Что находится в этом сейфе, он так и не объяснил. Однако пользователи сети неоднозначно восприняли его откровения. Многие посчитали, что подделать звонок в 911 не составляет труда. Кроме того, никаких весомых доказательств нет.