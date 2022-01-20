Мавзолей в Галикарнасе — одно из чудес света

Рассказов о создании мавзолея в Галикарнасе имеется два, один из них является легендой, другой – изложением известных науке фактов.



Согласно красивому преданию, в 4 веке до н.э. Кирией правил чрезвычайно богатый царь Мавсол. У него была жена по имени Артемиссия, и они пылко любили друг друга, что между людьми такого положения явление довольно редкое. Естественно, любовь длилась до смерти царственных супругов. Первым умер царь, от чего Артемиссия очень страдала. Она велела сжечь останки мужа, пепел смешала с благовониями, половину разбавила водой и выпила. После этого вдова взялась за строительство мавзолея, достроив который, царица умерла. Ее тело сожгли, пепел измельчили и возложили его в усыпальнице рядом с урной Мавсола.

Такова легенда, факты же несколько по-другому обрисовывают ситуацию. Мавсол, тиран и деспот, как никто другой умел выжимать из подданных последние соки, на чем нажил огромное состояние. Народ Кирии исправно платил налоги за каждый чих, а если кто-то забывал это сделать, то следовала быстрая и неотвратимая расправа.

Женился Мавсол на родной сестре, благо между ними давно имелась взаимная симпатия. Такие кровосмешения в тогдашнем мире случались нередко и не считались чем-то необычным. Сестра была, по-видимому, единственной во всей Кирии, кто искренне и безвозмездно любил Мавсола, к которому, по причине его деспотизма, чрезвычайно трудно было испытывать теплые чувства.

Честолюбие, самолюбие, гордыня Мавсола и наличие огромного количества золота в казне имели следствием создание нереально монументального здания, посвященного ему и его жене. Проектирование и строительство был поручено грекам. По всей видимости, завершить начатое ему не удалось и строительство продолжала царица, которая пережила мужа всего на два года. Когда она умерла, Мавзолей уже был закончен и останки царицы после кремации поместили на отведенное ей место по соседству с Мавсолом.