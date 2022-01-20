Мавзолей в Галикарнасе — одно из чудес света

Такова легенда, факты же несколько по-другому обрисовывают ситуацию. Мавсол, тиран и деспот, как никто другой умел выжимать из подданных последние соки, на чем нажил огромное состояние. Народ Кирии исправно платил налоги за каждый чих, а если кто-то забывал это сделать, то следовала быстрая и неотвратимая расправа.
Женился Мавсол на родной сестре, благо между ними давно имелась взаимная симпатия. Такие кровосмешения в тогдашнем мире случались нередко и не считались чем-то необычным. Сестра была, по-видимому, единственной во всей Кирии, кто искренне и безвозмездно любил Мавсола, к которому, по причине его деспотизма, чрезвычайно трудно было испытывать теплые чувства.
Честолюбие, самолюбие, гордыня Мавсола и наличие огромного количества золота в казне имели следствием создание нереально монументального здания, посвященного ему и его жене. Проектирование и строительство был поручено грекам. По всей видимости, завершить начатое ему не удалось и строительство продолжала царица, которая пережила мужа всего на два года. Когда она умерла, Мавзолей уже был закончен и останки царицы после кремации поместили на отведенное ей место по соседству с Мавсолом.
Сам Мавзолей отличался красотой пропорций и отделки. Он использовался не только для хранения останков царской четы но и для некоторых ритуальных целей. Внешний вид, как ни странно, никто из летописцев не описал и сегодняшним исследователям не остается ничего другого, как придумывать очертания мавзолея самим. Известно только, что он был высотой около шестидесяти метров и выгодно смотрелся на фоне других культовых сооружений города.
Мавзолей простоял почти две тысячи лет, немного пострадал от землетрясения в XIII веке, а окончательно его уничтожили в 1522 году воины католического ордена иоаннитов. Рыцари разобрали Мавзолей и добытыми камнями укрепили местный замок. Именно они и добрались до гробницы Мавсола и Артемиссии, которая на то время еще не была разграблена. По некоторым источникам, рыцари, найдя гробницу, отложили дальнейшие работы на следующий день, но за ночь неизвестные украли все, что можно было вынести.
В 1846 году Чарльз Томас Ньютон нашел отделочные плиты Мавзолея в остатках крепостной стены в теперешнем Будруне (тогдашнем Галикарнасе), Турция. После дополнительных исследований археологи нашли место, где когда-то возвышался Мавзолей и некоторые его части.
Известно, что власти Турции разрабатывают проект восстановления этого чуда света.