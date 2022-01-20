Мудрая еврейская пословица о том, как стоит вести себя с теми, кто вас ненавидит Общение с людьми нередко полезно упрощать. Иначе мы сами себя загоняем в ловушки: пытаемся быть для всех хорошими, пытаемся всем угодить, постоянно оглядываемся на мнение окружающих.Люди могут допускать ошибки. Порой кому-то не хватает смелости, чтобы принять решение сократить общение с какими-то людьми. Кто-то сам не осознает свою навязчивость. Кто-то все еще пытается что-то доказать тем, кто не готов это воспринять.Как набраться мудрости и действовать более разумно во всех этих жизненных хитросплетениях?Есть одна еврейская пословица, в которой сразу два совета:«Туда, где вас любят — ходите нечасто. Туда, где вас ненавидят — никогда».1. Если вас где-то не любят и ненавидят — то зачем себя мучитьНужна дистанция. Нужен неконтакт с этими людьми.У них не должно быть информации о вас. Не должно быть рычагов влияния на вас. Чем вы дальше — тем меньше у них шансов вам навредить.Это могут быть явные враги, могут быть скрытые неприятели. Но в любом случае какой смысл что-то доказывать этим людям, какой смысл им угождать. Берегите себя, берегите свое время для ценных и значимых людей.2. Тех, кто вас любит, не стоит перекармливать своим присутствиемНе стоит душить своей любовью. Не стоит пытаться быть с человеком в режиме 24/7. Как раз при таком раскладе даже самый дорогой и любимый человек может примелькаться. А все его достоинства просто обесценятся.Никто не говорит про то, что нужно включать игнор, пропадать. У нас тут с вами не инструкция для абьюзера. Главная мысль в том, чтобы знать меру. Так уж устроен человек — вблизи взгляд его быстро замыливается. Давать от себя отдохнуть. Себе давать время на свою жизнь, на развитие.3. Не тратить энергию на всех подряд и разумно распоряжаться своими главными ресурсами — временем и энергиейНа тех, кто вас не любит, ненавидит — вообще не выделять этот ресурс.На тех, кто люб и дорог, кто отвечает взаимностью, кому вы нужны — тратить щедро. Но, опять же, не на износ. Оставлять что-то себе.По материалам: Вера Бокарева