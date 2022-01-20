Что сказать в ответ на гадость и пакость: урок наших бабушек Мудрость наших предков…У старинных приговорок есть особая сила. Они передавались из уст в уста, от старших поколений к младшим как большая драгоценность. Как волны моря обкатывают камни, так народная традиция доводила до совершенства те словесные формулы, которые воздействовали на психическое состояние человека, а значит, меняли его будущее, его судьбу. Это наше наследство. Пусть на время и забытое.Бабушка говорила мне в детстве: «В ответ на пакости и гадости скажи «Зло, зло, иди к тому, от кого пришло».Гадости и пакости опасны не тем, что наносят ущерб материальный. Его можно поправить. Гораздо опаснее то воздействие на психику, которое оказывает чужая злоба, чужая зависть. В душе поселяется боль. Возникает тревога. Человек чувствует печаль и беспомощность. Душа погружается в переживание отрицательных чувств. Возникает напряжение, фоновый стресс. Меньше радости, меньше сил.Опасен не сам удар. Опасно то, что он пробьёт дно лодки, которая начнет заполняться водой. Вместо того чтобы плыть к цели в радости и азарте, человек бросает весла и начинает вычерпывать воду. В этом коварство тех злых поступков, с которыми мы сталкиваемся в жизни. Зло остается с нами. Важно, чтобы наша лодка осталась целой и нам не пришлось грести с удвоенной силой, напрягаясь.«Зло, зло, иди к тому, от кого пришло».Эта фраза обладает мощным воздействием на сознание человека. Мы видим зло. Мы его называем. Мы помещаем его туда, где ему и место быть. Возвращаем тому, кто злое создал как намерение, как желание создать нам проблемы. Это не наше. Наши намерения иные. Человек не впадает ни в боль, ни в тревогу, ни в печаль, ни в беспомощность. Его лодка цела, даже не покачнулась. Можно плыть дальше.Иногда достаточно одного верного слова, одной фразы в трудной ситуации, чтобы жизнь текла дальше по доброму руслу.По материалам: Тайна — это ты