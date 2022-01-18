Блеск и нищета: в чем тайный смысл денег

очему деньги имеют значение? «Мало найдется среди нас тех, кто хоть день не соприкасается с ними, — замечает психодраматерапевт, ведущий тренинга «Отношения с деньгами» Стас Ефремов. — С тех пор как человечество миновало эпоху натурального обмена, мы мало что берем непосредственно у природы. Чтобы получить еду, одежду, дом, знания, впечатления — для всего нужны деньги, которые современное общество рассматривает как самостоятельную ценность».

Иногда мы даже забываем, что они нужны не просто так, а для чего-то, что это средство, а не цель.

ИНСТРУМЕНТ И РЕСУРС
Можно встретить утверждение, что деньги — экономический инструмент, который позволяет получать то, что мы хотим. Но есть разница: инструмент предназначен для конкретной работы. Молоток — чтобы забивать гвозди, кисть — красить. Но за хлеб и за массаж мы платим теми же деньгами.

«Это универсальный инструмент, а это означает, что он больше похож на ресурс, чем на инструмент как таковой, — подчеркивает психолог, автор книги «Культурное животное» Рой Баумейстер. — Еще одно отличие в том, что настоящий инструмент позволяет вам делать что-то напрямую. Неважно, что другие думают об инструменте. Вы просто используете его, и он приносит результаты. Но деньги полностью зависят от того, что о них думают другие».

Без их согласия деньги — просто бумажки или значки на экране. Но если мы — все общество — соглашаемся с приписываемой деньгам ценностью, они открывают доступ ко всем ресурсам, которыми располагает общество, и одновременно делают каждого менее зависимым от доброй воли и одобрения других. Нам не обязательно понравиться окружающим, чтобы они дали нам то, чего мы желаем, — для этого достаточно предложить им деньги.

«Деньги не похожи на физический инструмент, — делает вывод Рой Баумейстер, — а в определенном смысле являются универсальным социальным инструментом». Но наши отношения с ними парадоксальным образом начинаются гораздо раньше, чем мы становимся частью общества.


Блеск и нищета

МАТЬ И МАТЕРИЯ
С точки зрения юнгианского анализа деньги — дух материального мира. «Сказав «материя», мы должны упомянуть Мать как базовую фигуру, которая учит ребенка взаимодействовать с материей, — замечает аналитический психолог Дмитрий Котенко.

— Если мать дает ребенку достаточно любви и в семье установлены простые для выполнения, понятные правила: делать посильную работу, быть вежливым, — у такого ребенка, а затем и взрослого будет спокойное отношение к деньгам и ощущение, что он не должен прикладывать сверхусилий, чтобы деньги появлялись».

Либидо, жизненная энергия, движется от матери к ребенку, и это движение мы затем воспроизводим в других отношениях, в том числе с деньгами. «Шопенгауэр в «Философии житейской мудрости» размышляет о том, что богатому мужчине опасно брать бедную жену.

Она разорит благополучный дом, потому что не знает, что такое благополучие, что значит быть хорошей хозяйкой, поскольку мать не научила ее базовым хорошим отношениям с материальным миром. Мать учит ребенка обращаться со своим телом, заботиться о себе, и затем именно материнское отношение к себе каждый из нас повторяет в отношениях с миром», — рассказывает Дмитрий Котенко.

Это не значит, что для того, чтоб получать высокий доход, мы обязательно должны расти в богатой семье: дом может быть небогатым, но если в нем чисто и уютно, ребенок воспринимает эту заботу как способ обращения с миром.

3 ДЕНЕЖНЫХ СЦЕНАРИЯ

Как мы обращаемся с деньгами? Психолог Стас Ефремов описывает три основные модели поведения.

  1. Избегание. Этому сценарию соответствуют такие убеждения, как: «деньги — зло; трудом праведным не нажить палат каменных; не жили богато, нечего и начинать; быть богатым опасно, могут и убить». Его герои считают, что лучше не иметь денег совсем, а если это невозможно, то пусть их будет поменьше. Этот же сценарий работает у тех, кто считает, что не заслуживает богатства.
  2. Поклонение. «Деньги — сила; с деньгами мил, без денег постыл». Сценарий, противоположный предыдущему. Его герои верят, что деньги правят миром, чем их больше, тем лучше. Они стремятся жить с максимальными удобствами. Капитал — основа их самооценки и повод для самоуважения. Свою любовь они выражают тем, что тратят деньги на тех, к кому привязаны. Им нравится тратить, но они постоянно стремятся приобрести больше. Никогда не бывает достаточно.
  3. Контроль. «Копейка рубль бережет; деньги счет любят». Герои относятся к деньгам как к редкому дикому животному: того гляди убежит, — или к шедевру искусства: другого такого не будет! Они не расходуют деньги на пустяки и авантюры, но в их жизни не хватает радости. Они экономят на ресторанах и путешествиях. Как и поклонники денег, финансовые контролеры редко удовлетворены: сколько бы они ни сэкономили, ни заработали, этого недостаточно.

Сценарий можно изменить. Иногда осознания того, как ваш денежный сценарий влияет на жизнь, оказывается достаточно, чтобы его поменять.

БЕДНЫЕ И БОГАТЫЕ

Какое количество денег считать достаточным? Разумеется, нам необходимо удовлетворять свои основные потребности. Но затем «обнаруживается точка, за которой рост дохода перестает приносить удовлетворение», — напоминает Стас Ефремов. Достигнув ее, мы вспоминаем о нематериальных ценностях: творчестве, свободе и любви.

Но не все зависит от наших собственных взглядов — также большую роль играет сравнение с доходами соседей. Если мы богаче тех, с кем себя сравниваем, то мы чувствуем себя лучше. Для ощущения счастья доход референтной группы примерно так же важен, как собственный.

В продолжительном исследовании, проводившемся в США с 1973 по 2012 год1, было обнаружено, что обладатели среднего дохода были меньше удовлетворены в финансовом отношении, если они жили в американских штатах с более высоким уровнем неравенства доходов. Эта динамика проявляется и на гораздо меньшем уровне.

Исследование, в котором изучались подобные данные из Канады2, показало, что, когда кто-то выигрывал в лотерею, возрастала вероятность того, что их соседи залезут в долги вплоть до объявления о банкротстве: они пытались и не могли угнаться за счастливчиками.

Вопрос о том, сколько нам нужно денег, остается открытым, и статистика вряд ли поможет определиться. Слишком многое зависит от наших привычек и взглядов на жизнь и свое место в ней.

СКОЛЬКО НАМ НАДО?

Респонденты отвечали на вопрос, сколько нужно для «нормальной жизни» семье из трех человек, проживающей в их населенном пункте. Исследование прово­дится исследовательским холдингом «Ромир» несколько лет подряд, что позволяет обнаружить динамику запросов.

  • 90−120 тысяч рублей в месяц устроили бы 23% опрошенных.
  • 60−90 тысяч рублей в месяц — 28%,
  • 45−60 тысяч рублей в месяц — 17%,
  • от 30 до 45 тысяч рублей в месяц — 6%,
  • от 20 до 30 тысяч рублей в месяц — 1%.

Доход до 20 тысяч достаточным не назвал практически никто, хотя десять лет назад такой ответ дали 6% россиян.

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