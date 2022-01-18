Блеск и нищета: в чем тайный смысл денег

Как мы обращаемся с деньгами? Психолог Стас Ефремов описывает три основные модели поведения.

Сценарий можно изменить. Иногда осознания того, как ваш денежный сценарий влияет на жизнь, оказывается достаточно, чтобы его поменять.

БЕДНЫЕ И БОГАТЫЕ

Какое количество денег считать достаточным? Разумеется, нам необходимо удовлетворять свои основные потребности. Но затем «обнаруживается точка, за которой рост дохода перестает приносить удовлетворение», — напоминает Стас Ефремов. Достигнув ее, мы вспоминаем о нематериальных ценностях: творчестве, свободе и любви.

Но не все зависит от наших собственных взглядов — также большую роль играет сравнение с доходами соседей. Если мы богаче тех, с кем себя сравниваем, то мы чувствуем себя лучше. Для ощущения счастья доход референтной группы примерно так же важен, как собственный.

В продолжительном исследовании, проводившемся в США с 1973 по 2012 год1, было обнаружено, что обладатели среднего дохода были меньше удовлетворены в финансовом отношении, если они жили в американских штатах с более высоким уровнем неравенства доходов. Эта динамика проявляется и на гораздо меньшем уровне.

Исследование, в котором изучались подобные данные из Канады2, показало, что, когда кто-то выигрывал в лотерею, возрастала вероятность того, что их соседи залезут в долги вплоть до объявления о банкротстве: они пытались и не могли угнаться за счастливчиками.

Вопрос о том, сколько нам нужно денег, остается открытым, и статистика вряд ли поможет определиться. Слишком многое зависит от наших привычек и взглядов на жизнь и свое место в ней.

СКОЛЬКО НАМ НАДО?

Респонденты отвечали на вопрос, сколько нужно для «нормальной жизни» семье из трех человек, проживающей в их населенном пункте. Исследование прово­дится исследовательским холдингом «Ромир» несколько лет подряд, что позволяет обнаружить динамику запросов.

90−120 тысяч рублей в месяц устроили бы 23% опрошенных.

60−90 тысяч рублей в месяц — 28%,

45−60 тысяч рублей в месяц — 17%,

от 30 до 45 тысяч рублей в месяц — 6%,

от 20 до 30 тысяч рублей в месяц — 1%.

Доход до 20 тысяч достаточным не назвал практически никто, хотя десять лет назад такой ответ дали 6% россиян.

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