Блеск и нищета: в чем тайный смысл денег

3 ДЕНЕЖНЫХ СЦЕНАРИЯ
Как мы обращаемся с деньгами? Психолог Стас Ефремов описывает три основные модели поведения.
- Избегание. Этому сценарию соответствуют такие убеждения, как: «деньги — зло; трудом праведным не нажить палат каменных; не жили богато, нечего и начинать; быть богатым опасно, могут и убить». Его герои считают, что лучше не иметь денег совсем, а если это невозможно, то пусть их будет поменьше. Этот же сценарий работает у тех, кто считает, что не заслуживает богатства.
- Поклонение. «Деньги — сила; с деньгами мил, без денег постыл». Сценарий, противоположный предыдущему. Его герои верят, что деньги правят миром, чем их больше, тем лучше. Они стремятся жить с максимальными удобствами. Капитал — основа их самооценки и повод для самоуважения. Свою любовь они выражают тем, что тратят деньги на тех, к кому привязаны. Им нравится тратить, но они постоянно стремятся приобрести больше. Никогда не бывает достаточно.
- Контроль. «Копейка рубль бережет; деньги счет любят». Герои относятся к деньгам как к редкому дикому животному: того гляди убежит, — или к шедевру искусства: другого такого не будет! Они не расходуют деньги на пустяки и авантюры, но в их жизни не хватает радости. Они экономят на ресторанах и путешествиях. Как и поклонники денег, финансовые контролеры редко удовлетворены: сколько бы они ни сэкономили, ни заработали, этого недостаточно.
Сценарий можно изменить. Иногда осознания того, как ваш денежный сценарий влияет на жизнь, оказывается достаточно, чтобы его поменять.
БЕДНЫЕ И БОГАТЫЕ
Какое количество денег считать достаточным? Разумеется, нам необходимо удовлетворять свои основные потребности. Но затем «обнаруживается точка, за которой рост дохода перестает приносить удовлетворение», — напоминает Стас Ефремов. Достигнув ее, мы вспоминаем о нематериальных ценностях: творчестве, свободе и любви.
Но не все зависит от наших собственных взглядов — также большую роль играет сравнение с доходами соседей. Если мы богаче тех, с кем себя сравниваем, то мы чувствуем себя лучше. Для ощущения счастья доход референтной группы примерно так же важен, как собственный.
В продолжительном исследовании, проводившемся в США с 1973 по 2012 год1, было обнаружено, что обладатели среднего дохода были меньше удовлетворены в финансовом отношении, если они жили в американских штатах с более высоким уровнем неравенства доходов. Эта динамика проявляется и на гораздо меньшем уровне.
Исследование, в котором изучались подобные данные из Канады2, показало, что, когда кто-то выигрывал в лотерею, возрастала вероятность того, что их соседи залезут в долги вплоть до объявления о банкротстве: они пытались и не могли угнаться за счастливчиками.
Вопрос о том, сколько нам нужно денег, остается открытым, и статистика вряд ли поможет определиться. Слишком многое зависит от наших привычек и взглядов на жизнь и свое место в ней.
СКОЛЬКО НАМ НАДО?
Респонденты отвечали на вопрос, сколько нужно для «нормальной жизни» семье из трех человек, проживающей в их населенном пункте. Исследование проводится исследовательским холдингом «Ромир» несколько лет подряд, что позволяет обнаружить динамику запросов.
- 90−120 тысяч рублей в месяц устроили бы 23% опрошенных.
- 60−90 тысяч рублей в месяц — 28%,
- 45−60 тысяч рублей в месяц — 17%,
- от 30 до 45 тысяч рублей в месяц — 6%,
- от 20 до 30 тысяч рублей в месяц — 1%.
Доход до 20 тысяч достаточным не назвал практически никто, хотя десять лет назад такой ответ дали 6% россиян.