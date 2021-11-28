Ясновидящий Кшиштоф Яцковский приоткрыл планы глобалистов на декабрь.

Недавние события на границе с Беларусью вызвали в Польше всплеск политической активности, который любимый ясновидящий поляков пан Кшиштоф Яцковский комментировал раза по два в неделю. И пока, надо сказать, всё идет так, как он и предсказывал.

Однако, масса его поклонников из остальной Европы (преимущественно живущие в других странах поляки), читатели из США и даже из Японии постоянно дергали пана Кшиштофа за рукав, с мольбой в глазах спрашивая: ну когда же, когда? То есть когда он выдаст свой глобальный ванг на 2022-й год. И вот, сегодня он его озвучил.

Мрачные видения приближающегося 2022-го преследуют меня уже довольно давно. Год будет решающим. И в нем будет много внезапных изменений – и отрицательных, и положительных. Но в целом мы будем иметь дело с ситуацией, которая продолжит планомерно ухудшаться.

Сейчас социальные сети полны роликов, которые демонстрируют огромное передвижение войск. В Польше, например, военные движутся на юго-восток и на юг, но у меня такое впечатление, что армия не собирается воевать в Польше, а только передислоцируется в преддверии того, что где-то в другом месте пойдет что-то не так.

Сейчас много говорят о том, что Россия готовится к агрессии против Украины. Пока я конфликта не вижу. Вижу, что Россия накапливает там какие-то силы, но не с этим намерением. Она готовит что-то хитрое против страны, у которой есть выход к морю. Но какая это страна я пока уверенно сказать не могу.

Начало второй половины декабря станет какой-то точкой воспламенения. Я не настаиваю на том, что этим моментом будет непременно вторая половина декабря – просто именно этот момент станет началом чего-то, что приведет мир к большому конфликту. И произойдет он внезапно.

Проснувшись однажды утром, мы вдруг узнаем, что происходят вещи, которые нас здорово удивят. И эта внезапность будет обусловлена тактической точкой зрения, поскольку, если бы это всё началось поэтапно в мире случились бы хаос и паника.

Я могу назвать предупреждающий знак этих перемен. Так, перед тем как оно все завертится мы будем видеть постоянные сообщения о том, что где-то что-то БОЛЬШОЕ взорвалось за границей, после чего телевизор будет долго показывать что-то горящее. Это и будут первые признаки готовящегося конфликта.

Политики знают о том, что скоро произойдет. У меня сложилось впечатление, что наше правительство взяло на себя очень ответственную миссию. Она как-то связана с миротворчеством. В итоге мы будем втянуты в то, что будет происходить за пределами нашей страны. И мы будем небывало удивлены тому, что правительство на все это согласилось.

У меня сложилось впечатление, что не вся Европа стоит за тем, что должно произойти, только некоторые государства. Возможно, Италия. А вот Германия, как мне кажется, или против, или нейтральна по отношению ко всему этому. А вот Греция будет просить помощи и поддержки – там будут какие-то очень серьезные опасения.

Проблема, которая надвигается – проблема какая-то очень большая и она осложняется тем, что нет посредника, который взял бы на себя миссию уладить этот конфликт. Поэтому – это мое личное ощущение – Европа договорилась о чем-то с Польшей, поскольку, если проблема не будет решена и продлиться – это приведет к большим проблемам уже непосредственно для Польши.

У меня такое впечатление, что мир стоит в некоей точке бифуркации, когда есть две глобальные международные команды, противостоящие друг другу и ожидающие начала партии. И каждая из сторон смотрит, к какой фигуре потянется рука оппонента. То есть они ждут каких-то шагов от тех или иных стран.

Какие еще могут быть знаки предстоящих событий? Смотрите на Афганистан, там скоро что-то начнет заявлять Талибан. Потом получится так, что Европа в некоторых местах странно опустеет. Днем на улицах никого не будет, но это будет не карантин, не блокировка и не пандемия. Потом однажды ночью нас разбудит шум летящих армад самолетов.

Еще что меня постоянно беспокоит – это разделение нашей страны на 3 зоны: первая – это юго-восток и восток, вторая – это район Кракова, может быть, области под Варшавой, а третья – это остальное, это север. Он будет самый тихий.

Вторая проблема Польши – это какие-то ваучеры, которые нам скоро дадут вместо денег. Что-то такое с деньгами случится, что их нельзя будет снять или вывести. И тогда вместо денег нам вручат ваучеры. И предвидя вопрос сразу хочу сказать про криптовалюты – скоро наступит момент, когда эту “валюту” будет очень сложно кому-то продать. А потом может случиться и что-то похуже.

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