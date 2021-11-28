Обложка The Economist 2017 предсказывает 2021-й год?

С приближением декабря 2021-го года в медиа все чаще и чаще стали появляться новости о комете C/2021 A1 Leonard, которая скоро будет видна невооруженным глазом:

Комета открыта 3 января 2021 года американским астрономом Грегори Дж. Леонардом в обсерватории Маунт-Леммон. Свой перигелий комета пройдёт 3 января 2022 года. По состоянию на 19 ноября 2021 года её видимая звёздная величина составила около +8.5m.

В северном полушарии комета будет доступна для наблюдений невооружённым глазом в декабре 2021 года. Согласно последним прогнозам её яркость будет достигать +4m при максимальном сближении с Землёй. С учётом эффекта прямого рассеяния (увеличения яркости пылевого хвоста) прогнозируют, что она станет самой яркой кометой 2021 года.

С точки зрения диванной астрономии все это очень занимательно и замечательно, но, в связи с этой кометой конспирологов США сильно заинтересовало другое, а именно – известная обложка The Economist образца 2017-го года:

Как все мы прекрасно помним и как видно из этого фото печатного образца журнала, на обложке как раз и присутствует какая-то комета в окружении не то планет, не то звезд, не то падающих метеоритов.

Поскольку кометы и астероиды – это любимая тема для рисования всяких глобальных изданий, на комету можно было бы и не обращать внимания, но нельзя так же не обратить внимания на другую карту. Карта называется The Magician, то есть маг и этот маг со знаком бесконечности над головой сильно напоминает другого чувака:

Символ бесконечности – символ, конечно, очень популярный и все это может быть совпадением, но проблема в том, что волшебник на карте Таро не совсем обычный:

Таким образом отличие мага на обложке от магов в других колодах состоит в наличии какой-то маски на голове, её нигде больше нет. От маски тянется провод, что позволяет считать её очками дополненной реальности.

И вот, надо же так совпало, что одновременно с ребрендингом Facebook в Meta они сделали анонс на выпуск каких-то новых крутых линз дополненной реальности:

И вот это уже на совпадение мало похоже, скорее речь идет о предъявлении The Economist каких-то маркерных событий будущего, из которых на обложке угадываются комета, Мета и протесты по всему миру. Возможно, даже пандемия.

Поэтому, если предположить, что The Economist выдал в обложке не календарь на 2017-й год, а просто какую-то последовательность событий, то в ближайшем будущем нужно ждать: громкой отставки каких-то трех политиков (две женщины и один мужчина), падения какой-то башни, ядерной войны и Дональда Трампа, сидящего верхом на планете Земля. Может быть даже будет явление инопланетян, которые одарят человеков какой-то россыпью книжек и знаний, так что следим за развитием событий.

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