Обложка The Economist 2017 предсказывает 2021-й год?

С приближением декабря 2021-го года в медиа все чаще и чаще стали появляться новости о комете C/2021 A1 Leonard, которая скоро будет видна невооруженным глазом:

A short clip of C/2021 A1 (Leonard), an inbound long period comet that, if we’re lucky, may even reach naked eye visibility in December 2021. Measured at +9.6V on November 11, 2021.



@aldrinbgabuya with Meade LX850 16″ SCT, SBIG STT-8300MM CCD. 30min RVB. pic.twitter.com/fR5N7TZuXy— Al Sadeem Observatory (@AlSadeemObs) November 15, 2021